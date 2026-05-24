Afetzedelerin barınma hakkını ve kentsel dönüşüm süreçlerinin aksamamasını hedefleyen çok önemli bir hukuki düzenleme Resmî Gazete’de yayımlandı. Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Kanun’da yapılan değişiklikle, kentsel dönüşüm ve afet konutları için hak sahiplerine ya da müteahhitlere verilen hibe ve krediler "dokunulmaz" kılındı. Bu adım, borç sarmalı nedeniyle durma noktasına gelen inşaatların tamamlanmasını sağlayacak.

HİÇBİR SURETLE ALACAĞIN DEVRİNE, TEMLİKİNE VE TAKASA KONU EDİLEMEYECEK

Yürürlüğe giren maddeye göre, devletin afet dönüşümü için aktardığı finansal kaynaklar hiçbir suretle alacağın devrine, temlikine ve takasa konu edilemeyecek. Müteahhitlerin veya hak sahiplerinin piyasaya ya da şahıslara olan geçmiş borçları sebebiyle bu paralara ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı uygulanamayacak. Bankadaki kentsel dönüşüm parası doğrudan binaların yapımında kullanılacak. Ayrıca, yeni sosyal konut alanlarında Bakanlık ve TOKİ, kamusal yatırımların hızlanması amacıyla gerekli gördüğü taşınmazlar için "acele kamulaştırma" kararı alabilecek.

Bu düzenleme, özellikle deprem bölgelerinde finansal sıkıntılar veya icra takipleri yüzünden yarım kalan kentsel dönüşüm projelerinin önünü açıyor. Paranın sadece ve sadece inşaatın bitirilmesi için harcanmasını garanti altına alan devlet, afetzedelerin konutlarına bir an önce güvenle kavuşmasını sağlamış oldu.