Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, beraberindeki Esnaf Odası Başkanları ile birlikte Kurban Bayramı öncesinde il genelindeki esnafları ziyaret etti. İş yerlerini tek tek gezen Keskin, esnafın bayramını kutlarken deprem sonrası yaşanan ekonomik sıkıntıları da yerinde dinledi.

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Keskin, Malatya esnafının pandemi ve 6 Şubat depremlerinin ardından büyük bir mücadele verdiğini belirterek mevcut ekonomik koşulların bölge esnafını daha da zorladığını ifade etti.

“DEPREM YAŞAMAYAN ŞEHİRLERLE AYNI ŞARTLARDA DEĞİLİZ”

Deprem bölgesindeki esnafın özel destek mekanizmalarına ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Keskin, Malatya’daki ticaret hayatının halen tam anlamıyla normale dönmediğini söyledi. Keskin,

“Enkazın tamamen kaldırılmadığı, çarşının hâlâ tam teslim edilmediği bir şehirde esnafımızın İstanbul ve Ankara’daki işletmelerle aynı vergi yükümlülüklerine ve idari yaptırımlara tabi tutulması adil değildir. Buradaki esnafın durumu artık mücbir sebebin de ötesindedir”

dedi.

“ORTA YOL BULUNMALI”

Yeni yapılan çarşıda teslim edilen iş yerlerinin kira bedellerinin yüksek olduğunu belirten MESOB Başkanı, hem mülk sahiplerine hem de yetkililere çağrıda bulundu. Keskin,

“Esnafın taşınamadığı, kepenk açamadığı dükkânların kimseye faydası olmaz. Esnafın olmadığı yerde ticaret olmaz. Çarşılar karanlık kalır”

ifadelerini kullandı.

“ÇARŞISIZ ŞEHİR, KALPSİZ BEDENE BENZER”

Konuşmasında esnafın şehir ekonomisinin yanı sıra sosyal hayatın da temel taşı olduğunu vurgulayan Keskin,

“Esnaf ayağa kalkmadan Malatya ayağa kalkmaz. Çarşısız şehir, kalpsiz bedene benzer. Kepenk açıldıkça umut büyür”

diye konuştu.

Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara da çağrıda bulunan Keskin, alışverişlerin yerel esnaftan yapılmasının şehir ekonomisi açısından hayati önem taşıdığını söyledi.

Keskin,

“Yerel esnafa sahip çıkmak, Malatya’ya sahip çıkmaktır. Bu bayramda alışverişinizi yerel esnaftan yapın, paranız Malatya’da kalsın”

diyerek toplumsal dayanışma vurgusu yaptı.