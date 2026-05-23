Malatya Büyükşehir Belediyesi, il genelinde trafik yoğunluğunu azaltmak ve ulaşımı daha konforlu hale getirmek amacıyla yol yapım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle düğün sezonu öncesinde yoğun araç trafiğinin yaşandığı Orduzu bölgesinde kapsamlı bir trafik düzenlemesi hayata geçirildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Nusret Mum ve ilgili daire başkanlarıyla birlikte Kuzey Kuşak Yolu ikinci etap çalışmaları ile Orduzu Hanbeyoğlu Sokak’taki asfalt ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.

“KAOTİK TRAFİK SORUNUNU ÇÖZÜYORUZ”

Orduzu’da düğün salonlarının bulunduğu bölgede uzun süredir ciddi trafik sıkışıklığı yaşandığını belirten Başkan Sami Er, yapılan çalışmalarla önemli bir rahatlama sağlanacağını söyledi. Başkan Er,

“Orduzu’da özellikle düğün salonlarının bulunduğu bölgede hem bozuk yollar hem de yol kenarı parkları nedeniyle kaotik bir trafik oluşuyordu. Bölgede iki gidiş iki geliş olmak üzere yaklaşık 1,5 kilometrelik yol düzenlemesi yaptık. Ayrıca boş alanları otopark olarak düzenleyerek park sorununa da çözüm ürettik”

dedi.

DÜĞÜN SEZONU ÖNCESİ YOĞUN TRAFİĞE ÖNLEM

Yaz aylarında düğün sezonunun başlamasıyla birlikte bölgede araç yoğunluğunun daha da artacağını ifade eden Başkan Er, yapılan çalışmaların trafik akışını büyük ölçüde rahatlatacağını kaydetti. Er,

“Önümüzdeki dönemde burada ciddi bir trafik yoğunluğu yaşanacak. Biz de bu sürece hazırlıklı olmak adına kapsamlı bir düzenleme gerçekleştirdik. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum”

ifadelerini kullandı.

KUZEY KUŞAK YOLU GÜLDAL AKŞİT BULVARI’NA BAĞLANACAK

Kuzey Kuşak Yolu’nun ikinci etap çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Sami Er, projenin tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşım yükünün önemli ölçüde azalacağını söyledi. Er,

“Kuzey Kuşak Yolumuzun birinci etabı tamamlanmıştı. Şimdi ikinci etabı Güldal Akşit Bulvarı ile birleştiriyoruz. Böylece bölgedeki trafik yükünü ciddi anlamda azaltmış olacağız”

diye konuştu.