Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Develi mevkiinde yaşanan kazada ilk belirlemelere göre biri çocuk olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan çocuk, araç içinde sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle çıkarıldı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağlarken, itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan vatandaşları kurtarmak için zamanla yarıştı. Durumu ağır olduğu belirtilen çocuk, ekiplerin titiz çalışmasının ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada yaralanan 9 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının yakından takip edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

MALATYA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA Malatya Valiliği, trafik kazasına ilişkin açıklama yaptı. İki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, 23 Mayıs 2026 günü saat 18.40 sıralarında, Akçadağ ilçesi Durulova Mahallesi D-300 Karayolu üzerinde karşı istikametten gelen iki otomobilin çarpışması sonucu çift taraflı yaralamalı trafik kazasının meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, olay yerine sevk edilen AFAD, sağlık, güvenlik ve itfaiye ekiplerinin gerekli müdahaleleri süratle gerçekleştirdiği ifade edildi. Kazada toplam 8 vatandaşın yaralandığı, yaralıların hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındığı kaydedildi. Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik akışının, yürütülen çalışmaların ardından yeniden normal seyrine döndüğü belirtilirken, Malatya ve Kayseri istikametlerinde ulaşımın açık olduğu bildirildi. Valilik açıklamasında ayrıca, “Meydana gelen trafik kazasında yaralanan vatandaşlarımıza Allah’tan acil şifalar diliyor, ailelerine ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunulur” ifadelerine yer verildi.