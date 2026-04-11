Olay, Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Çevirme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kar yağışı sonrası aç kalan kurt sürüsü gece saatlerinde mahalleye indi. Evlerin çevresinde dolaşan kurtlar, köydeki vatandaşlar arasında endişeye neden oldu.

Vatandaşlar, kurtların özellikle yiyecek arayışıyla köy içine kadar girdiğini söylerken, bazı vatandaşlar durumu cep telefonu ve güvenlik kameralarıyla kayıt altına aldı. Görüntülerde kurtların evlerin yakınında dolaştığı anlar net bir şekilde görüldü.