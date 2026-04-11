Malatya Valiliği, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü verilerine dayanarak il genelinde zirai don riski beklendiğini duyurdu. Açıklamada, cumartesiyi pazara bağlayan gece saatlerinden (11 Nisan 2026 saat 21.00) itibaren başlaması öngörülen zirai don olayının 14 Nisan 2026 Salı günü saat 10.00’a kadar etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Bahsi edilen açıklama şöyle:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ilimiz genelinde zirai don riski beklenmektedir.

Cumartesiyi pazara bağlayan gece saatlerinden (11 Nisan 2026 saat 21.00) itibaren başlayacak olan zirai don olayının, 14 Nisan 2026 Salı günü saat 10.00'a kadar etkisini sürdürmesi öngörülmektedir.

Zirai donun il genelinde hafif ve orta kuvvette, yüksek kesimlerde ise yer yer kuvvetli şekilde görülmesi beklenmektedir. Başta çiftçilerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın; tarımsal faaliyetlerde oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir. İlgili kurumlarımız gerekli bilgilendirme ve koordinasyon çalışmalarını sürdürmektedir. Malatya Valiliği olarak gelişmeler yakından takip edilmekte olup, kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir.”