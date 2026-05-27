Malatya’nın simge yapılarından biri olan Tarihi Çarşı Hamamı’nda restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürerken, bayram tatili nedeniyle şantiyede çekiç seslerinin yerini geçici bir sessizlik aldı.

Malatya’yı ayağa kaldırma projeleri kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ iştiraki Emlak Konut koordinasyonunda yürütülen kentsel tasarım projesinde, kentin tarihi hafızası da unutulmadı. Depremlerin ardından bölgede yükselen yeni modern blokların hemen yanı başında yer alan Tarihi Çarşı Hamamı, aslına uygun olarak küllerinden yeniden doğuyor.



TARİH İLE MODERN MİMARİ YAN YANA HAYAT BULACAK



Yüklenici firma AND Gayrimenkul Restorasyon tarafından yürütülen “Malatya İli Tarihi Çarşı Hamamı Restorasyonu, Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi” kapsamında, tarihi taş binanın etrafı iskelelerle donatıldı. Binanın orijinal dokusunu korumak adına yürütülen titiz çalışmalarda, bir yandan asırlık taş duvarlar tahkim edilirken diğer yandan altyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Malatya çarşı merkezinde adeta tarih ile modern mimari yan yana hayat bulacak.



ALANDA BUGÜN İTİBARIYLA FARKLI BİR ATMOSFER HÂKİM



Haftalardır hummalı bir çalışmanın ve iş makinelerinin seslerinin yükseldiği şantiye alanında, bugün itibarıyla farklı bir atmosfer hâkim. Bayram dolayısıyla çalışmalara geçici olarak ara verilen alanda, işçiler memleketlerine uğurlanırken, iskeleler bu kez bayram sessizliğine büründü. Tarihi Çarşı Hamamı, bayram tatilinin ardından kaldığı yerden yeniden ihya edilmeye ve Malatya’nın yeni yüzünün en parıltılı parçası olmaya devam edecek.