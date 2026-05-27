Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ile besicileri buluşturan Malatya Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarlarında, bayramın ilk günü sakin geçiyor. Alandaki geniş alanlar, modern kesim ve satış üniteleri tam kapasite hizmet vermeye hazır olsa da koridorlardaki insan yoğunluğunun önceki yıllara oranla daha düşük seviyede kaldığı gözlendi. Pazara gelen birçok vatandaşın kurbanlıkları yakından incelediği, besicilerle sıkı pazarlıklara giriştiği ancak nihai kararı vermek için acele etmediği dikkatlerden kaçmadı.

Pazardaki durgunluğun temel sebebi ise alıcıların fiyat beklentisi. Kurbanlık fiyatlarını yüksek bulan vatandaşlar, besicilerin ellerindeki hayvanları bitirmek amacıyla bayramın ilerleyen günlerinde indirime gideceğini düşünüyor. Kurbanlık almaya gelen Mehmet Önal isimli vatandaş, kurbanlık fiyatlarının çok pahalı olduğunu ifade ederek, daha 3 günleri bulunduğunu söyledi.

“HER YIL BÖYLE OLUYOR”

“İlk gün fiyatlar her zaman tavan yapıyor” diyen Önal,

“Acelemiz yok, bayramın ikinci veya üçüncü günü hem kesim yerleri daha sakin olur hem de fiyatların biraz daha aşağı çekileceğini tahmin ediyoruz. Şansımızı sonraki günlerde deneyeceğiz. Çünkü her yıl böyle oluyor”

diye konuştu.

“UMUDUMUZ BAYRAMININ DİĞER GÜNLERİNDE”

Hayvanlarını pazara getiren esnaflar ise,

“Bu yıl Kurban Bayramı’nın tadı tuzu yok. Geçtiğimiz yıl arife ve bayrımın birinci günü iğne atsan yere düşmüyordu. Fakat bu yıl biraz daha farklı. Pazarda kurban alacak sayısı az. Ancak umudumuz bayramının diğer günlerinde. Satış yapacağımızı umut ediyoruz. Öte yandan insanlar birde kurbanlıklarını vakıf ve derneklere bağışladılar. Bunun da etkisi var. Fiyatları bahane edip bayramın diğer günlerini bekleyen ve fiyatların düşeceğini umut edenler çok yanılıyorlar. Çünkü kurbanlık fiyatlarımız geçen yılla hemen hemen aynı. Bu nedenle kurban kesecek vatandaşlarımız kurbanlıklarını çok beklemeden alsınlar”

ifadelerini kullandı.

Öte yandan belediyelerin ve özel işletmelerin sağladığı modern kesim alanlarında temizlik ve hijyen önlemleri en üst düzeyde tutulurken, ilk gün kurbanını alan az sayıdaki vatandaşlar ise sıra beklemeden işlemlerini rahatça tamamlayıp etlerini poşetlerle taşıyarak pazardan ayrılıyor.