6 Şubat 2023 tarihli depremlerin üzerinde 3 yıl geçerken Malatya’da hala talepte bulunmayan hak sahiplerinin olması tepkilere neden oluyor.

Malatya’da talepte bulunmayan hak sahiplerinin sayısı hakkında bilgi veren Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer,

"Malatya'da toplam hak sahibi sayısı 19 bin 811. Talepte bulunmayan hak sahibi sayısı ise 2 bin 680. Talepte bulunmayan 2 bin 149. İl ve ilçe merkezinde talepte bulunan 401. Yerinde dönüşüm (Hibe+Kredi) 59, konut istemediğini bildiren 71 olmak üzere toplam 2 bin 680 hak sahibi talepte bulunmadı"

diye konuştu.

Ayrıca toplu alandan talep eden hak sahibi sayısının 15 bin 194 olduğunu belirten Başer kendi yerinde talep eden hak sahibi sayısının ise bin 937 olduğunu söyledi.

Depremin üzerinden geçen 3 yılın ardından artık bu konunun gündemden çıkarılması gerektiğini kaydeden Malatya Valisi Seddar Yavuz,

“İşte bütün sıkıntımız bu. Bu hak sahipleri 3 ay sonra gelip diyecekler ki ‘Bana konut ver’. Depremin 3. Yılındayız. Müracaat edilmeyince işlem yapılamıyor. Hala daha 2 bin 680 kişi talepte bulunmuş değil. Bizi en çok sıkan, yoran konulardan bir tanesi bu. Bu konuyu artık gündemimizden çıkarmamız lazım”

ifadelerine yer verdi.