ABD'nin Florida eyaletindeki Orlando şehrinde dünyanın dört bir yanından binlerce yükseköğretim temsilcisini buluşturan NAFSA 2026 Annual Conference& Expo'da OMÜ, Türkiye Ulusal Ajansı koordinasyonundaki "Study in Türkiye" pavilyonunda uluslararası öğrenciler ve akademisyenlerle bir araya geliyor. Fuar süresince üniversitenin akademik imkânları, araştırma kapasitesi ve kampüs yaşamı küresel bir vitrine çıkıyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ni temsilen fuara katılan Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın başkanlığındaki heyet, organizasyonun ilk gününden itibaren yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştiriyor. Heyette yer alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Begüm Korunur Engiz, Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aycan ve Erasmus Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Tütüncü, farklı coğrafyalardan üniversitelerle yeni ortaklık zeminleri arıyor.



HEDEF KÜRESEL AĞLARI GENİŞLETMEK

"Global by Design" temasıyla düzenlenen fuarda OMÜ, yeni öğrenci ve öğretim üyesi değişim anlaşmaları, uluslararası ortak araştırma projeleri, çift diploma programları ve stratejik eğitim ortaklıkları kurmayı hedefliyor.



İnovasyon ve sürdürülebilir eğitim stratejilerinin konuşulduğu NAFSA 2026'da OMÜ heyeti, küresel eğitim trendlerini yerinde takip ederek üniversitenin uluslararası standartlardaki gelişimine katkı sunacak veriler toplamaya devam edecek.

