Üniversite sınavı için geri sayım sürerken, 2026-YKS başvuru sürecini tamamlayan adaylar büyük bir merakla "YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?" sorusuna kilitlendi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından üç oturumda gerçekleştirilecek sınav öncesinde, adayların en çok merak ettiği soru ise netlik kazandı: ÖSYM sınav yerleri için net bir tarih verdi mi? İşte adayların bilmesi gereken tüm detaylar ve sınav giriş belgesi sorgulama takvimi...

ÖSYM YKS SINAV YERLERİ İÇİN NET TARİH VERDİ Mİ?

ÖSYM, sınav takviminde YKS oturumlarının tarihlerini ilan etse de sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı günü saat ve gün olarak net bir tarihle önceden duyurmuyor.

Ancak bu durum bir belirsizlik yaratmıyor; çünkü ÖSYM’nin yıllardır uyguladığı değişmez bir sınav algoritması var. Merkez, gerçekleştirdiği tüm büyük sınavlarda giriş belgelerini sınav gününden tam 10 gün önce veya bir önceki hafta sonuna denk gelen günlerde adayların erişimine açıyor.

2026 YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

Bu yıl YKS oturumları 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin geleneksel "10 gün önce açıklar" kuralı hesaba katıldığında; 2026 YKS sınav giriş yerlerinin 8 Haziran ile 12 Haziran 2026 tarihleri arasında ilan edilmesi güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Belgeler açıklandığı andan itibaren adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınav binalarını, salonlarını ve sıra numaralarını öğrenebilecekler.

ÖSYM AİS YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav yerleri erişime açıldığında izlemeniz gereken adımlar oldukça basit. Herhangi bir mağduriyet yaşamamak için şu adımları takip edebilirsiniz:

ÖSYM'nin resmi internet sitesine ( ais.osym.gov.tr ) gidin.

) gidin. T.C. Kimlik Numaranız ve ÖSYM Aday Şifreniz ile sisteme giriş yapın (Dileyen adaylar e-Devlet kapısı üzerinden de giriş yapabilir).

Profilinizdeki "Başvurularım/Sınav Giriş Belgesi" sekmesine tıklayarak 2026-YKS belgenizi görüntüleyin.

sekmesine tıklayarak 2026-YKS belgenizi görüntüleyin. Belgenin renkli veya siyah-beyaz çıktısını yazıcıdan alın.

Sınav günü belgenizin yanınızda olması zorunludur. Belge üzerinde adayın güncel fotoğrafının bulunması ve arkasında hiçbir yazı, karalama yer almaması gerekmektedir. Fotoğrafı net olmayan belgeler geçersiz sayılır.

2026 YKS SINAV TAKVİMİ OTURUMLAR SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Haziran ayında yapılacak olan 2026 YKS maratonunda oturum günleri ve net sınav saatleri ÖSYM tarafından şu şekilde planlandı:

1. Oturum: TYT (Temel Yeterlilik Testi)

Sınav Tarihi: 20 Haziran 2026 Cumartesi

20 Haziran 2026 Cumartesi Sınav Başlangıç Saati: 10:15

10:15 Kapıların Kapanış Saati: 10:00 (Bu saatten sonra gelen adaylar binaya alınmaz)

2. Oturum: AYT (Alan Yeterlilik Testi)

Sınav Tarihi: 21 Haziran 2026 Pazar

21 Haziran 2026 Pazar Sınav Başlangıç Saati: 10:15

10:15 Kapıların Kapanış Saati: 10:00 (15 dakika kuralı geçerlidir)

3. Oturum: YDT (Yabancı Dil Testi)

Sınav Tarihi: 21 Haziran 2026 Pazar

21 Haziran 2026 Pazar Sınav Başlangıç Saati: 15:45

15:45 Kapıların Kapanış Saati: 15:30 (Öğleden sonra oturumu son giriş saati)

Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dileriz.