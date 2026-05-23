Malatya Valiliği, şehirdeki ağır hasarlı binaların yıkım süreçlerine yönelik kamuoyunda çıkan haberlerin ardından resmi bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada, depremden bu yana akıbeti merak konusu olan ve yıkımı gerçekleştirilemeyen ağır hasarlı Epsilon Eğitim Kurumları binasının arkasındaki hukuki süreci açıkladı.

6 Şubat depremlerinin ardından Malatya genelinde ağır hasarlı yapıların enkaz kaldırma ve yıkım işlemleri kararlılıkla sürdürülürken, bazı binaların neden hala ayakta kaldığına dair net bilgi Valilikten geldi. Kentteki ağır hasarlı binaların yıkım süreçleriyle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla yapılan açıklamada, özellikle iki bina üzerindeki iddialara açıklık getirildi.

EPSİLON BİNASI NEDEN YIKILAMIYOR?

Malatya gündeminde sıklıkla gündeme gelen, Battalgazi İlçesi İzzetiye Mahallesi’nde yer alan ve KFB48 askı koduyla kayıtlı olan Epsilon Eğitim Kurumları binasının yıkılamama nedeni tamamen hukuki engellere dayandı.

Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, söz konusu bina hakkında devam eden süreç şu sözlerle aktarıldı:

"Malatya İli Battalgazi İlçesi İzzetiye Mahallesi’nde bulunan KFB48 askı kodlu yapı (Epsilon Eğitim Kurumları) hakkında toplam 8 adet devam eden mahkeme süreci bulunmakta olup, yapı hakkında 21 Ocak 2026 tebliğ tarihli yürütmenin durdurulması kararı mevcuttur. Söz konusu mahkeme kararı nedeniyle yapının yıkım işlemleri gerçekleştirilememektedir."

KOYUNOĞLU’NDAKİ MİNARE YIKIMI VALİLİKLE İLGİLİ DEĞİL

Valilik açıklamasında değinilen bir diğer konu ise Yeşilyurt İlçesi Koyunoğlu Mahallesi’nde yer alan (CDJTJ askı kodlu) cami minaresinin yıkımı oldu. Bazı basın yayın organlarında bu yıkımın YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) tarafından yapıldığı iddia edilmişti.

Açıklamada, bu yıkımın Valilik koordinasyonunda olmadığı, cami derneği tarafından özel yıkım yöntemiyle şahsi olarak gerçekleştirildiği net bir dille belirtildi.

"ÇALIŞMALAR KARARLILIKLA SÜRÜYOR"

Mülkiyet ihtilafları, yürütmeyi durdurma kararları, tahliye işlemleri ve teknik güvenlik kriterleri nedeniyle bazı binalarda sürecin uzayabildiğini belirten Malatya Valiliği, şehrin yeniden ihya ve inşa süreci için tüm kurumların sahada tam koordinasyonla çalışmaya devam ettiğini vurguladı.