Malatya ile Elazığ’ın Baskil ilçesi arasındaki ulaşımın en önemli ayağını oluşturan feribot seferlerinde yaz dönemi düzenlemesine gidildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, hem ulaşım güvenliğini artırmak hem de yoğunluğu yönetmek adına bir dizi yeni kural hayata geçirildi.

Battalgazi Kalkış Saatleri:

1. Sefer: 06:30

2. Sefer: 07:30

3. Sefer: 08:30

4. Sefer: 09:30

5. Sefer: 11:30

6. Sefer: 13:30

7. Sefer: 15:30

8. Sefer: 16:30

9. Sefer: 17:30

10. Sefer: 18:30

Baskil Kalkış Saatleri:

1. Sefer: 07:30

2. Sefer: 08:30

3. Sefer: 09:30

4. Sefer: 11:30

5. Sefer: 13:30

6. Sefer: 15:30

7. Sefer: 16:30

8. Sefer: 17:30

9. Sefer: 18:30

10. Sefer: 19:00

YÜKLEME ÖNCELİĞİ VARIŞ SIRASINA GÖRE

Belediyeden yapılan açıklamada, iskelelerdeki araç yükleme işlemlerinde herhangi bir gruba veya araca ayrıcalık tanınmayacağı, tamamen "iskeleye varış süresi" esas alınarak yükleme yapılacağı vurgulandı. Ayrıca, araçlar yüksekliklerine göre (2.30 metre altı ve üstü) iki ayrı kategoriye ayrılarak gemiye alınacak.

YOĞUNLUĞA GÖRE EK SEFER DESTEĞİ

Özellikle hafta sonu yaşanabilecek yoğunluklara karşı cumartesi günleri için özel önlem alındı. Personelin sefer saatinden 30 dakika önce hazır bulunacağı iskelelerde, yoğunluk oluşması durumunda ek seferler düzenlenebilecek. Ancak tek taraflı iskele alanında araç sayısının 15’in altında kalması durumunda ek sefer yapılmayacağı belirtildi.

KAPTAN YETKİLİ, SORUMLULUK SÜRÜCÜDE

Açıklanan notlarda, gemiye yükleme esnasında oluşabilecek hasarlardan sürücülerin sorumlu olduğu hatırlatılırken; gemi kaptanının, feribotun taşıma kapasitesi ve iskeledeki yoğunluk durumuna göre araç sırası ve yükleme düzeninde değişiklik yapma yetkisine sahip olduğu ifade edildi.

Vatandaşlar, güncel sefer saatlerini belediyenin resmi web sitesi üzerinden takip edebilecekleri gibi, her türlü talep ve şikayetleri için 444 51 44 numaralı hattı kullanabilecekler.