Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Orduzu bölgesinde yapımı hızla devam eden Çarşıbaşı Rekreasyon Projesi alanında incelemelerde bulundu. Yaklaşık 180 bin metrekarelik dev bir alanı kapsayan projenin, yaz aylarında vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

DOĞA VE SOSYAL YAŞAM BİR ARADA

Orduzu Çınar Park ile Pınarbaşı Göleti arasında hayata geçirilen proje, tamamlandığında Malatya’nın en büyük sosyal yaşam alanlarından biri olacak. Proje içerisinde yer alan donatılar dikkat çekiyor:

Akvaryum ve Oyun Alanı: Bölgede ilk ve tek olma özelliği taşıyan 1.400 metrekarelik akvaryum ile 1.000 metrekarelik kapalı çocuk oyun alanı.

Geniş Sosyal Donatılar: Açık ve kapalı sosyal alanlar, kütüphane, yürüyüş ve bisiklet yolları.

Doğa Dostu Tasarım: Mevcut ağaçların korunduğu geniş yeşil alanlar ve suyun görselliğinin ön plana çıkarıldığı dinlenme noktaları.

Otopark Çözümü: Çınar Park çevresi ve gölet kısmında toplam bin araçlık dev otopark kapasitesi.

"HEDEF HAZİRAN SONU"

Şantiyedeki teknik ekipten brifing alan Başkan Bayram Taşkın, çalışmaların kaba inşaat safhasının tamamlandığını belirtti. Yağışlar nedeniyle ince işçilikte küçük sarkmalar yaşansa da açılış için takvim netleşti:

“Hedefimiz, hemşehrilerimiz bölgedeki yeni yerleşim alanlarına taşınmadan bu alanı hazır hale getirmek. İnşallah Haziran sonu veya Temmuz ayının ilk haftalarında burayı vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Çınar Park’ı da yenileyerek kına, nişan gibi toplu organizasyonlara uygun, işlevsel bir mekâna dönüştürdük. Hemşehrilerimiz suyun sesi ve doğanın huzuruyla kesintisiz bir yaşam alanına kavuşacak.”

KESİNTİSİZ YÜRÜYÜŞ VE DİNLENME HATTI

Proje tamamlandığında Çınar Park’tan başlayıp Orduzu Pınarbaşı Göleti’ne kadar uzanan hat boyunca vatandaşlar hiçbir kesintiye uğramadan yürüyüş yapabilecek, dinlenme noktalarında vakit geçirebilecek. Başkan Taşkın, projenin sadece bir park değil, işlevselliğiyle Malatya’nın en özel adreslerinden biri olacağını vurguladı.