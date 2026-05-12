Yeşilyurt Belediye Meclisi mayıs ayı olağan toplantısında, vatandaşları ve sektör temsilcilerini yakından ilgilendiren 2026 Yılı Ücret Tarife Cetveli güncellemeleri karar bağlandı. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından incelenen teklifler, meclis üyelerinin onayına sunularak kabul edildi.

KOMİSYON ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI

Yeşilyurt Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu, 17 Nisan 2026 tarihinde toplanarak Gelirler Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait ücret tarifelerindeki güncelleme taleplerini karara bağladı. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanan yeni tarifeler, komisyonun uygun mütalaasıyla meclis gündemine taşındı.

İŞTE GÜNCELLENEN YENİ ÜCRETLER

Yeni ücret tarifeleri şu şekilde belirlendi:

1. Gelirler Müdürlüğü Kalemleri:

Emlak Vergisine Esas (Rayiç) Değer Belge Ücreti: Adet başına 100,00 TL olarak komisyondan geçti.

Haberleşme Altyapısı Geçiş Hakkı ve Kira Bedeli: Taşınmazlar üzerindeki kablo ve benzeri gereçlerin bağlantıları için bulunan panoların yıllık işgal ücreti (adet başına) 10.000,00 TL olarak teklif edildi ve kabul edildi.

2. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kalemleri:

Güneş Enerji Santralleri (GES): Tesis edilen her Megawat için 320.000 TL ücret alınması kararlaştırıldı.

Sundurma İzni: Alan (m²) x Birim Fiyat üzerinden yapılan hesaplamada, teklif edilen 1.000,00 TL’lik rakam komisyon tarafından 1.300,00 TL olarak güncellendi.