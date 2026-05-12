6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’da başlatılan yeniden imar ve ihya süreci tüm hızıyla devam ediyor. Şehir merkezinin dört bir yanında yükselen konut ve iş yeri inşaatları, Malatya’yı adeta şantiye alanına çevirmiş durumda. Birçok noktada temel kazıları ve hafriyat çalışmaları sürerken, bu hareketlilik beraberinde bazı sorunları da getiriyor.

İNÖNÜ CADDESİ ÇAMUR İÇİNDE KALDI

Yürütülen çalışmalar kapsamında şantiyelerden çıkan hafriyat kamyonları, tekerleklerindeki çamurla ana arterlere bağlanınca şehir estetiği ve trafik güvenliği tehlikeye giriyor. Malatya’nın kalbi sayılan İnönü Caddesi’nde de benzer görüntüler kaydedildi. Kamyonların tekerleklerinden yola dökülen çamurlar, caddede kötü bir görüntü oluştururken sürücüler ve yayalar için de zorluk yaratıyor.

VATANDAŞLAR DENETİMLERİN ARTIRILMASINI İSTİYOR

Hafriyat kamyonlarının şehir merkezini kirletmesine tepki gösteren Malatyalılar, çözüm bekliyor. Vatandaşlar, şantiyelerden çıkan araçların yola çıkmadan önce mutlaka tekerlek temizliğinin yapılması gerektiğini vurguluyor.

Kirliliğin önüne geçilmesi için yerel yönetimlere ve ilgili kurumlara seslenen bölgedeki vatandaşlar şu taleplerde bulundu:

Şantiye çıkışlarına araç yıkama sistemlerinin kurulması,

Hafriyat kamyonlarının denetimlerinin sıklaştırılması,

Şehir estetiğini bozan bu görüntülere karşı gerekli yaptırımların uygulanması.