Adalet Bakanlığı, yargı teşkilatının insan kaynağını güçlendirmek amacıyla dev bir adım atıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği 15 bin sözleşmeli personel alımı için resmi sürecin başladığını duyurdu.

Özellikle kamu personeli olma hayali kuran binlerce vatandaşın odak noktası haline gelen bu ilan, hem merkez hem de taşra teşkilatlarını kapsıyor.

2026 YILI İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK

Bakan Gürlek, paylaşımında sürecin takvimine ilişkin de önemli bir ayrıntıya yer verdi. Alımların 2026 yılı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Gürlek,

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği adalet teşkilatımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımını gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda; merkez ve taşra teşkilatımızda görevlendirilmek üzere toplam 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkıyoruz. Söz konusu alımları 2026 yılı içerisinde tamamlayarak teşkilatımızın insan kaynağını daha da güçlendireceğiz"

ifadelerine yer verdi.

HANGİ KADROYA KAÇ PERSONEL ALINACAK?

Yayımlanacak olan ilanda aslan payını zabıt katipleri ve infaz koruma memurları alıyor. İşte unvanlara göre alım yapılacak sayıların tam listesi:

Zabıt Kâtibi: 5 bin 259

İnfaz ve Koruma Memuru: 4 bin 508

Destek Personeli: Bin 300

Mübaşir: Bin 041

İcra Kâtibi: 900

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524

Psikolog: 410

Teknisyen: 322

Büro Personeli: 316

Hemşire: 286

Sosyal Çalışmacı: 90

Diğer Ünvanlar: 44 farklı branşta personel.

"YARGI CAMİAMIZA VE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Bakan Gürlek, açıklamasının sonunda bu büyük istihdam hamlesinin yargı camiasına ve millete hayırlı olmasını dileyerek, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu.

İLAN METNİ DİKKATLE TAKİP EDİLMELİ

Malatya Adliyesi ve çevre ilçelerdeki teşkilatların da bu alımlardan faydalanması beklenirken, adayların ilerleyen günlerde yayınlanacak olan başvuru şartlarını ve ilan metnini dikkatle takip etmesi gerekiyor.