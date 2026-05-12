Doğu Anadolu Fay Hattı üzerindeki hareketliliği değerlendiren deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Malatya’nın konumu gereği hassas bir noktada olduğunu ancak verilerin yıkıcı bir sarsıntıya işaret etmediğini belirtti.

Moriwaki, şu ifadeleri kullandı:

“Malatya; Elazığ, Kahramanmaraş ve Hatay hattı üzerinde kritik bir noktada yer alıyor. Ancak burada 6’nın üzerinde bir deprem beklemiyorum. Malatya için önümüzdeki 70-100 yıllık sürecin rahat geçeceğini öngörüyorum. Deprem beklentisi var mı? Evet, ancak bu 6’nın altında kalacaktır.”

MALATYA “MODEL ŞEHİR” OLACAK

6 Şubat depremlerinden sonra bölgenin yeniden ayağa kalkması için Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile yürütülecek projelere değinen Moriwaki, Malatya’nın bir model olarak seçildiğini vurguladı. Kentin dirençli bir yapıya kavuşması için Japonya tecrübesinin sahaya aktarılacağını belirten uzman, yeniden inşa sürecinde izlenecek stratejilerin hayati önem taşıdığını kaydetti.

“DEPREM YAPAY ŞEKİLDE TETİKLENEMEZ”

Kamuoyunda sıkça dile getirilen “depremlerin dış müdahale veya özel sistemlerle (HAARP vb.) tetiklendiği” iddialarına da açıklık getiren Moriwaki, bu tür söylentilerin bilimsel hiçbir dayanağı olmadığını söyledi.

Moriwaki,

“Amerika bu depremi sistemle yaptı gibi söylentiler var; böyle bir şey mümkün değil. Jeoloji, jeofizik ve sismoloji bilen her uzman, bu doğa olayının bilinçli bir şekilde yapılamayacağını net bir şekilde anlayacaktır”

diyerek tartışmalara son noktayı koydu.