Müslümanlar için beş vakit namaz; imsak, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerine göre eda edilir. Bu vakitler güneşin hareketlerine göre belirlenir ve bölgesel olarak değişiklik gösterebilir. İşte Malatya’da 12 Mayıs 2026 Salı gününe ait ezan vakitleri:

İmsak: 03:34

Güneş: 05:12

Öğle: 12:28

İkindi: 16:18

Akşam: 19:35

Yatsı: 21:05

BAKIMA MUHTAÇ ERKEĞİN BAKIMINI YAPAN BİR KADININ BU ERKEĞE DOKUNMASI VEYA AVRET YERLERİNE BAKMASININ HÜKMÜ NEDİR?

Bir kadın, zaruret bulunmadıkça eşi dışındaki herhangi bir erkeğin avret sayılan yerlerine bakamaz ve dokunamaz. Ayrıca eşi ve mahremleri dışındaki erkeklerin avret sayılmayan yerlerine de dokunması caiz değildir.

Buna göre bakıma muhtaç durumdaki bir erkeğin bakımının öncelikle eşi, sonra hemcinsi olan yakınları veya diğer erkek bakıcılar tarafından yapılması gerekir. Bu kişiler arasında bakım yapabilecek kimse bulunamadığı takdirde, öncelikle mahremi olan bir kadın, bu da mümkün değilse başka bir kadın tarafından bakımın yapılması zaruret hâline gelir.

Böyle bir durumda zaruret ölçüsünde olmak kaydıyla, söz konusu kadının bakıma muhtaç erkeğe dokunmasında veya avret yerlerine bakmasında dinen bir sakınca bulunmaz. (bk. Merğînânî, el-Hidâye, 4/369)