11 Mayıs Pazartesi sabahı gerçekleştirilmesi planlanan anahtar teslim töreni, henüz belirlenemeyen bir nedenle yapılamadı. Hak sahiplerinin beklediği açılışın gerçekleşmemesi üzerine sahaya inen BUSABAH Medya ekipleri, bölgedeki saha yetkililerinden açılışın yapılmadığı bilgisini teyit etti.

RESMİ AÇILIŞ GERÇEKLEŞMEDİ

Kışla Caddesi’nde bulunan dükkanlara yönelik hak sahiplerine anahtar teslim süreciyle ilgili açılış, yerini belirsizliğe bıraktı. Yeni inşa edilen dükkanların çevresinde saha yetkilileriyle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, beklenen teslimat töreninin ve resmi açılışın gerçekleşmediği bilgisini edindik.

Sahadaki objektiflerde çevre düzenlemesinin ve bazı teknik çalışmaların devam ettiği görülürken, açılışın neden ertelendiğine dair henüz resmi bir makamdan açıklama gelmedi.