Malatya’da depremin izleri siliniyor, ticaretin kalbi yeniden atmaya başlıyor. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, şehir merkezindeki devasa dönüşümde sona yaklaşıldığını belirterek, binlerce iş yerinin teslim edileceği tarihi müjdeledi. "Devletimizin gücünü iliklerimize kadar hissettik" diyen Taşkın, Niyazi Mısri, Saray Mahallesi ve Akpınar bölgesindeki son durumu tek tek açıkladı.

"ACABA GÖRECEK MİYİZ DİYORDUK, HAMDOLSUN GÖRDÜK"

Yıkımın boyutunun ağırlığına dikkat çeken Başkan Taşkın,

“Tahribatın boyutunu söylemeye gerek yok. Malatya'mızda bunu bütün ağır haliyle görmekteyiz. Çok şükür devlet-i aliye'nin o büyüklüğünü, hamdolsun yaraların sarılmasını hep birlikte gördük. 2 sene önce seçimlerden hemen sonra bu kürsüde hep birlikte konuştuğumuzda içimizde bir ses 'Acaba' diyorduk. Taştepe'nin bitmiş halini görecek miyiz? Bu çarşıda tarlaya dönüşmüş o merkezin ayağa kalktığını görecek miyiz? diyorduk hamdolsun Rabbimiz bize gösterdi. İşte bu büyük devlet olmanın gereğidir. Hamdolsun devletimizin gücünü bir kez daha iliklerimize kadar hissettik”

şeklinde konuştu.

HAZİRAN AYINDA 9 BİN DÜKKAN HAZIR

Çarşı projesindeki etapların tamamlanma tarihlerini paylaşan Taşkın,

“Çarşımızın hemen hemen yarısı açıldı. Yeni Cami'den Akpınar kavşağına kadar 4 bine yakın dükkandan bahsediyoruz. Kalan yarısı Yeni Cami, Emeksiz arası haziran ayı içerisinde bitmiş olacak. Niyazi Mısri'de çok yoğun bir çalışma var. Niyazi Mısri'deki çalışma haziran ayı içerisinde bitmiş olacak. Saray Mahallesi eylül-ekim ayını bulacak. Sancaktar-Akpınar bölgesi yine ekim-kasım ayını bulacak. Eski Tekel'den, Akpınar'a kadar devasa bir alanda haziran ayı itibarıyla 9 bin civarında dükkan, iş yeri bitmiş olacak. Bu bölgelerde 3 bin araçlık bir otopark ihtiyacı karşılanıyor”

ifadelerine yer verdi.

BÖLGE BÖLGE TESLİM TAKVİMİ

Malatya çarşı merkezindeki dönüşümün kronolojik planlaması ise şu şekilde netleşti:

