Malatya’da bugün nöbetçi olan eczaneler vatandaşların hizmetine sunuldu. İl genelinde 24 saat açık olacak eczaneler ve iletişim bilgileri şu şekilde:
ÇAĞLA ECZANESİ
Adres: Sıtmapınarı Halk Sağlığı Müdürlüğü karşısı Perşembe Pazarı girişi
Telefon: 0551 530 26 05
TOPSÖĞÜT ECZANESİ
Adres: Topsöğüt Mah. Malatya Cad. DSİ 92. Bölge Müdürlüğü yolu üzeri No:1/1
Telefon: 0422 399 24 24
MURAT ECZANESİ
Adres: Battalgazi Devlet Hastanesi Acil karşısı Zafer Mah. Vali Konağı Cad. üzeri
Telefon: 0422 371 04 05
BURCU KİĞILI ECZANESİ
Adres: İnönü Caddesi Karaözler Pastanesi yanı Yaylagül Büfe bitişiği
Telefon: 0422 325 83 25
MENENGİÇ ECZANESİ
Adres: Meydanbaşı Mah. Osman Ateş Cad. No:85 Battalgazi/Malatya
Telefon: 0422 999 10 23