Son günlerde Malatya’daki sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir panik dalgası yayılıyor. Türkiye genelinde olduğu gibi şehrimizde de pek çok vatandaş, X (eski adıyla Twitter) hesaplarına erişememekten ve şüpheli SMS bildirimlerinden şikayetçi. Şikayet platformlarından gelen son veriler ise durumun sadece basit bir teknik arıza olmadığını, adeta bir dijital kuşatma olduğunu kanıtlıyor. Şikayetlerin son bir haftada tam yüzde 452 oranında patlaması, "Hesabım çalındı mı?" sorusunu gündemin ilk sırasına taşıdı.

HESABINIZ BAŞKASI TARAFINDAN ELE GEÇİRİLMİŞ OLABİLİR

Malatyalı kullanıcılarla beraber Türkiye genelinde vatandaşların en çok karşılaştığı senaryo oldukça sinsi. Gece saatlerinde veya gün ortasında telefonunuza aniden bir X doğrulama kodu düşüyor. Siz hiçbir işlem yapmadığınız halde gelen bu mesaj, aslında hesabınızın kapısının bir başkası tarafından zorlandığının ilk işareti.

MAĞDURLAR SESLERİNİ DUYURMAYA ÇALIŞIYOR

Birçok hemşehrimiz, bu kodun hemen ardından hesaplarından atıldıklarını ve tekrar giriş yapmak istediklerinde e-posta, şifre hatta telefon numarasının değiştirildiğini fark ediyor. Mağdurlar, "Hesabıma giremiyorum, bilgilerim benden habersiz değiştirilmiş" diyerek seslerini duyurmaya çalışıyor.

İŞTE SOSYAL MEDYAYI SARSAN KRİZİN DETAYLARI

Şikayetvar tarafından paylaşılan veriler, X platformundaki güvenlik açığının boyutlarını gözler önüne serdi. Klasik bir sistem hatasından çok, organize bir siber saldırı şüphesi uyandıran bu durumda kullanıcılar şu sorunları yaşıyor:

Erişim Engeli: Şifreler doğru olsa bile "hatalı giriş" uyarısı alınması.

İzinsiz E-posta Değişimi: Kullanıcının asıl mail adresinin sistemden silinip yabancı bir mailin tanımlanması.

SMS Kodlarının Ulaşmaması: Hesabı kurtarmak için gereken kodun bir türlü telefona gelmemesi.

"HESABIMDAN YAPILAN İŞLEMLERDEN SORUMLU DEĞİLİM"

Mağdur kullanıcılar, çalınan hesapları üzerinden dolandırıcılık yapılmasından veya yasa dışı paylaşımlar gerçekleştirilmesinden endişe ediyor. Birçok vatandaş, platformlar üzerinden "Hesabım çalınmıştır, yapılacak hiçbir paylaşımdan hukuki olarak sorumlu değilim" beyanında bulunarak önlem almaya çalışıyor. Ancak X destek biriminden gelen yanıtların gecikmesi, mağduriyetin süresini uzatıyor.

HESABINIZI KORUMAK İÇİN BUNLARI HEMEN YAPIN!

Malatya’daki internet kullanıcılarının bu siber saldırı dalgasından en az hasarla kurtulması için uzmanlar şu hayati uyarıları yapıyor:

Google Authenticator Kullanın: Güvenliğinizi sadece SMS’e bağlamayın. Google Authenticator veya benzeri uygulamalarla İki Faktörlü Doğrulamayı (2FA) aktif edin.

E-posta Şifrenizi Güncelleyin: X hesabınıza bağlı olan e-postanın şifresini hemen değiştirin ve o e-postada da çift aşamalı korumayı açın.

Üçüncü Taraf Uygulamaları Temizleyin: Ayarlar kısmından "Güvenlik ve Hesap Erişimi" bölümüne girerek tanımadığınız uygulamaların erişimini kaldırın.

Resmi Kanallar Dışına Çıkmayın: Size gelen "hesabınızı kurtaracağız" diyen mesajlara itibar etmeyin. Sadece help.x.com üzerinden bildirim yapın.

EDİTÖR NOTU:

“Değerli Malatyalı hemşehrilerimiz; son günlerde artan siber saldırılar yalnızca bireysel bir sorun değil, dijital güvenliğimizi tehdit eden ciddi bir krizdir. Hesabınızda şüpheli bir hareket fark ettiğinizde panik yapmadan yukarıdaki adımları izlemenizi ve tanımadığınız kişilerden gelen "Hesabınızı kurtaracağız" şeklindeki mesajlara/linklere asla itibar etmemenizi önemle hatırlatırız. Güvenli internet, bilinçli kullanıcıyla başlar.”