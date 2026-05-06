Piyasalardaki dalgalanma yerel verilere de yansıdı. Malatya Kuyumcular Odası (MKO) tarafından paylaşılan 6 Mayıs 2026 tarihli güncel verilere göre, Ons altın 4 bin 665 dolar seviyesindeyken, yerel piyasada altın fiyatları rekor seviyeleri zorluyor. Malatyalı yatırımcılar ve düğün hazırlığı yapanlar için kuyumcu vitrinlerindeki son fiyatları derledik.

Cumhuriyet 2.5 Altın: 113.400 TL

Ata Lira: 46.710 TL

Liralık Altın: 45.360 TL

Yarım Altın: 22.680 TL

Çeyrek Altın: 11.340 TL

24 Ayar Altın (Gram): 6.930 TL

22 Ayar Bilezik (Gram): 6.590 TL

Sizce Malatya'da gram altın 7 bin TL barajını ne zaman geçer? Tahminlerinizi aşağıya bekliyoruz!