Piyasalardaki dalgalanma yerel verilere de yansıdı. Malatya Kuyumcular Odası (MKO) tarafından paylaşılan 6 Mayıs 2026 tarihli güncel verilere göre, Ons altın 4 bin 665 dolar seviyesindeyken, yerel piyasada altın fiyatları rekor seviyeleri zorluyor. Malatyalı yatırımcılar ve düğün hazırlığı yapanlar için kuyumcu vitrinlerindeki son fiyatları derledik.

Malatya Kuyumcular Odası’ndan (MKO) alınan son verilere göre piyasalar hareketlendi. Yatırımcılar ve düğün hazırlığı yapanlar için 6 Mayıs 2026 sabahı itibarıyla güncel satış listesi şu şekilde şekillendi:

  • Cumhuriyet 2.5 Altın: 113.400 TL
  • Ata Lira: 46.710 TL
  • Liralık Altın: 45.360 TL
  • Yarım Altın: 22.680 TL
  • Çeyrek Altın: 11.340 TL
  • 24 Ayar Altın (Gram): 6.930 TL
  • 22 Ayar Bilezik (Gram): 6.590 TL

Muhabir: Mutlu Sarıgül