6 Mayıs 2026 tarihli ve 33245 sayılı Resmi Gazete, yürütme ve idare bölümündeki önemli kararlarla paylaşıldı. Cumhurbaşkanlığı imzasıyla yayımlanan kararlarda hem akademik camiayı hem de sosyal hizmetleri yakından ilgilendiren maddeler yer alıyor.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ALIMI BAŞLADI

Günün en çok aranan başlıklarından biri olan akademik personel alımı Kocaeli Üniversitesi’nden geldi. İlana göre üniversite bünyesine;

Profesör,

Doçent,

Doktor Öğretim Üyesi,

kadrolarında istihdam sağlanacak. Adayların başvurularını şahsen yapması gerekiyor. Başvuru süreci, ilanın yayımlandığı bugünden itibaren başlayarak 15 gün boyunca mesai bitimine kadar devam edecek.

HUZUREVLERİ VE BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Bugünkü sayıda yer alan en dikkat çekici düzenlemelerden biri de Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği oldu. Yaşlı bakım standartlarını ve merkezlerin işleyişini doğrudan etkileyecek olan bu yönetmelik, sosyal hizmetler alanında yeni bir dönemi başlatıyor. Ayrıca Bitki Karantinası Yönetmeliği de tarım ve gıda güvenliği kapsamında güncellendi.

İTHALATTA YENİ ÖNLEMLER VE TEBLİĞLER

Ticaret dünyasını ilgilendiren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/14) de bugünkü Resmi Gazete ile yürürlüğe girdi. İlan bölümünde ise yargı ilanları, ihale ilanları ve T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen günlük döviz kurları ile devlet iç borçlanma senetlerinin değerleri yer aldı.