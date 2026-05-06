Şampiyonaya katılacak olan gençlerin sadece birer sporcu değil, ailelerinin en değerli varlıkları olduğunu hatırlatan Başkan Yıldız, güven mesajı verdi. Sportif başarının her zaman telafi edilebileceğini ancak insan hayatının telafisi olmadığını vurgulayan Yıldız, "Bu çocuklar bizlere emanet. Onların can sağlığı, kürsüde kazanılacak her türlü madalyadan ve kupadan daha kutsaldır. Ailelerin içini ferah tutması için bizler üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.

YOLLARDA "EMNİYET KEMERİ" SEFERBERLİĞİ

Özellikle şehirler arası seyahat eden sporcu otobüsleri ve minibüslerine yönelik uyarılarda bulunan Federasyon Başkanı, trafik kurallarının hayati bir zorunluluk olduğunu hatırlattı. Federasyonun bu konudaki hassasiyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

Trafik Kurallarına Tam Uyum: Şoförlerin ve kafile başkanlarının hız limitleri ve mola sürelerine titizlikle uyması gerekiyor.

Emniyet Kemeri Zorunluluğu: Yolculuk esnasında emniyet kemeri kullanımının bir tercih değil, hayati bir zorunluluk olduğu unutulmamalıdır.

İdarecilerin Sorumluluğu: Kafileden sorumlu idarecilerin yol boyunca güvenliği denetlemesi büyük önem taşıyor.

UŞAK’TA GENÇ YETENEKLER SAHNE ALIYOR

Türkiye’nin dört bir yanından gelen yıldız sporcular, 8 Mayıs’ta başlayacak olan şampiyona için Uşak’ta buluşuyor. 12 Mayıs’a kadar sürecek olan organizasyonda, geleceğin şampiyon adayları ringe çıkarak yeteneklerini sergileyecek. Yetkililer, salon içindeki sağlık önlemlerinin yanı sıra sporcuların konaklama ve ulaşım süreçlerinde de güvenliğin en üst seviyede tutulacağını bildirdi.

"SAĞ SALİM DÖNÜŞ EN BÜYÜK BAŞARIMIZ OLACAK"

Açıklamasını iyi dileklerle noktalayan Hasan Yıldız, tüm takımların evlerine sağ salim dönmesinin en büyük öncelikleri olduğunu belirtti. "İnşallah tüm ekiplerimiz kazasız belasız bir şekilde Uşak’a ulaşır ve turnuva sonunda sevdiklerine kavuşur. Tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum" dedi.