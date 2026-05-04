6 Şubat depremlerinin ardından Yeni Malatyaspor’un üst üste yaşadığı zorlu süreçler ve ligden çekilme/düşüş dönemleri, Malatyalı futbolseverleri uzun süredir sessizliğe bürümüştü. Ancak bu sezon Nesine 3. Lig 2. Grup’ta büyük bir çıkış yakalayan Malatya Yeşilyurtspor, play-off yarı finaline adını yazdırarak şehirde yıllardır beklenen hasreti ve heyecanı yeniden canlandırdı.

TRAFİK KİLİTLENDİ, YAĞMUR BİLE ENGEL OLAMADI

Bugün saat 20.00’de Yeni Malatya Stadyumu’nda başlayan kritik Erciyes 38 FK mücadelesi öncesinde şehirde tam bir bayram havası esti. Maç saatinin yaklaşmasıyla birlikte stadyuma gitmek isteyen binlerce taraftar nedeniyle Malatya trafiği adeta kilitlendi, yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Gün boyu etkili olan yağışlı havaya ve trafik yoğunluğuna rağmen taraftarların coşkusu bir an olsun dinmedi. Yeşilyurtspor, sahasında taraftarının müthiş desteğini arkasına alarak sahaya çıktı.

MALATYA’NIN GÖZÜ KULAĞI BU MAÇTA

Deprem felaketinin ardından sporun birleştirici gücüyle yeniden ayağa kalkmak isteyen Malatya şehri, Yeşilyurtspor’un sağladığı bu güzel tablo ile ilk kez bu kadar heyecanlı bir akşama şahitlik ediyor. Bugün Malatya’da oynanan bu kritik karşılaşmanın rövanşı 8 Mayıs Cuma günü Kayseri’de oynanacak. Turu geçen takım ise adını finale yazdırarak 2. Lig yolunda son engelle karşılaşacak. Şehir, Yeşilyurtspor’un bu akşam evinde alacağı avantajlı bir skorla Kayseri'ye gitmesini umut ediyor.