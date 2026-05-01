Türkiye’nin en kritik sismik boşluklarından biri olarak kabul edilen Bingöl Yedisu segmenti, son günlerde mikro sarsıntılarla kendini hatırlatıyor. 26 Nisan 2026 tarihinde sabah saatlerinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki sarsıntının ardından bugün (1 Mayıs 2026) gece yarısı Yedisu merkezli 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Yerin sadece 5 km altında gerçekleşen bu sığ sarsıntılar, bölgedeki enerji birikiminin ne denli kritik olduğunu bir kez daha gündeme taşıdı.

MALATYA İÇİN ŞİDDET TAHMİNİ: 5.0 - 5.5

Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt’ün Mercalli şiddet ölçeğine dayanan analizlerine göre, Yedisu üzerinde gerçekleşecek 7.4 büyüklüğündeki bir ana şokun Malatya’daki yansıması 5.0 ile 5.5 şiddeti arasında olacak. Öğüt, bu sarsıntının vatandaşlar tarafından yaklaşık 4.0 - 4.9 büyüklüğünde bir deprem gibi hissedileceğini belirtti. Ancak sarsıntının etkisi zemine göre değişecek; alüvyonel (yumuşak) zeminlerde şiddet daha yüksek hissedilirken, kayalık bölgelerde bu etkinin düşmesi mümkün.

ÇEVRE İLLERDE BEKLENEN ŞİDDET TABLOSU

Olası bir 7.4'lük depremde çevredeki illerin hissedeceği tahmini şiddetler ise şu şekilde sıralandı:

Bingöl ve Erzincan: 8.0 (En yüksek etki)

Muş: 7.5 - 8.0

Erzurum: 7.0

Diyarbakır ve Elazığ: 6.0 - 7.0

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş: 4.5 - 5.5

Sonuç olarak, uzmanlar Yedisu Fayı’nın tarihsel tekerrür periyodunu doldurduğunu ve her an büyük bir kırılma yaşanabileceğini belirtiyor. Malatya için doğrudan bir yıkım senaryosu çizilmese de, 40-50 saniye sürebilecek uzun süreli sarsıntının binalar üzerindeki yükü artırabilir.