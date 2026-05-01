Malatya’nın Battalgazi ilçesinde motor kısmından alev alan araç, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangında araçta maddi hasar oluştu.

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi’nde bir araçta çıkan yangın paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Yeni TOKİ Konutları mevkiinde bulunan bir aracın motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlerin aracın ön bölümünü sarması üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı.

Yangında araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.