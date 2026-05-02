Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde gerçekleştirilen Bilim Şenliği, öğrencilerin bilimsel çalışmalara olan ilgisini artıran etkinliklere sahne oldu. Akademisyenler, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı programda, bilimsel uygulamalar ön plana çıktı.

YOĞUN KATILIM DİKKAT ÇEKTİ

Gündüzbey Şehit Levent Coşkun İlkokulu ve Ortaokulu’nda düzenlenen etkinliğe; Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Gültek, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

BİLİMSEL TOPLULUKLAR ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Şenlikte; İnönü Çocuk Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Kimya, Biyoloji, Fizik, Sosyal Bilgiler, Temel Eğitim ve Özel Eğitim topluluklarının yanı sıra Milli Teknoloji Atölyeleri de yer aldı. Katılımcılar, öğrencilere yönelik hazırlanan deneysel ve uygulamalı etkinliklerle bilim dolu anlar yaşattı.

“MERAK, BİLİMİN BAŞLANGICIDIR”

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Selahattin Kılıç, bilim şenliğinin öğrencilerin merak duygusunu geliştirmede önemli bir rol oynadığını belirterek, etkinliğin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında proje tabanlı öğrenmeyi ve bilimsel okuryazarlığı destekleyen çalışmalarla hazırlandığını ifade etti.

Prof. Dr. Ahmet Gültek ise bilimin yalnızca laboratuvar ortamıyla sınırlı olmadığını vurgulayarak, merak etmenin bilimsel sürecin temelini oluşturduğunu dile getirdi.

“DENEYEREK ÖĞRENME FIRSATI SUNUYOR”

Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler de üniversite iş birliğiyle gerçekleştirilen bu tür etkinliklerin öğrencilerin bilime olan ilgisini artırdığını belirtti. Güler,

“Okullardaki laboratuvar imkânları her zaman yeterli olmayabilir. Bu tür bilim şenlikleri, öğrencilerin deney yaparak öğrenmesine katkı sunuyor”

dedi.

ETKİNLİKLER VE GÖSTERİLERLE SONA ERDİ

Bilim Şenliği kapsamında yüz boyama etkinlikleri, çeşitli bilimsel deneyler ve uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi. Etkinlik, halay gösterisi, yemek ikramı ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.