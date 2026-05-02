"Malatya’da hafta sonu nereye gidilir?" diyenler bu haberi mutlaka okumalı. Şehrin gürültüsünden kaçmak isteyenlerin akın ettiği 3 yer aslında belli. Listede öyle bir nokta var ki görenler hayran kalıyor. İşte Malatya'nın yerli ve yabancı turist akınına uğrayan o popüler rotaları...

Malatya'nın kalbinin attığı, her köşesinde ayrı bir anı barındıran o meşhur duraklar... Şehir stresinden kaçmak isteyenlerin, hafta sonu ailesiyle huzur arayanların veya akşam serinliğinde bir bardak çay eşliğinde dostlarıyla buluşanların vazgeçilmez rotaları belli oldu.

İşte Malatya’nın en yoğun, en popüler ve "gitmezsem olmaz" denilen o 3 simge bölgesi!

MALATYA’NIN NEFES BORUSU: ORDUZU PINARBAŞI MESİRE ALANI

Sadece Malatyalıların değil, çevre illerden gelen misafirlerin de ilk durağı olan Orduzu Pınarbaşı, adeta şehrin akciğeri konumunda. Devasa göleti, asırlık çınar ağaçları ve yeşilin her tonunu barındıran doğasıyla burası bir dinlenme merkezinden çok daha fazlası.

NELER VAR?

Gölet üzerinde kano keyfi, geniş piknik alanları, çocuk oyun parkları ve bölgenin en popüler noktalarından biri olan Malatya Hayvanat Bahçesi.

NEDEN YOĞUN?

Özellikle hafta sonları mangal kokularının yükseldiği, düğün fotoğrafçılarının doğal stüdyo olarak kullandığı bu alan, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin bir numaralı tercihi.

NOSTALJİNİN VE SUYUN BULUŞMASI: KERNEK PARKI

"Kernek" denilince Malatyalılar için akan sular durur. Şehrin en köklü simgelerinden biri olan Kernek Parkı, yenilenen yüzüyle estetik ve huzuru bir arada sunuyor. Dağın yamacından süzülen suyun sesi, şehrin gürültüsünü unutturmaya yetiyor.

NELER VAR?

Görkemli şelalesi, gece ışıklandırmalarıyla büyüleyen seyir terasları ve meşhur Kanalboyu hattının başlangıç noktası.

NEDEN YOĞUN?

Hem merkezi konumu hem de akşam yürüyüşlerinin vazgeçilmez rotası olması nedeniyle günün her saati canlı. Gençlerin buluşma noktası, yaşlıların ise çay eşliğinde derin sohbetlere daldığı bir açık hava salonu gibi.

ŞEHRİN TAM KALBİNDE BİR VAHA: HÜRRİYET PARKI

Eski adıyla İsmetpaşa Parkı olarak da bilinen Hürriyet Parkı, Malatya çarşı merkezinin en hareketli noktasında yer alıyor. Alışveriş telaşından yorulanların, iş çıkışı nefes almak isteyenlerin sığındığı en güvenli liman.

NELER VAR?

Biyolojik göleti, devasa ağaçların gölgesindeki oturma alanları ve çocuklar için genişletilmiş modern oyun grupları.

NEDEN YOĞUN?

Şehrin tam merkezinde (Valilik ve Kapalı Çarşı yakınında) olması, burayı Malatya’nın en erişilebilir ve en kalabalık sosyal alanı haline getiriyor.

EDİTÖR NOTU:

“Eğer bu bölgeleri daha sakin bir zamanda gezmek isterseniz hafta içi sabah saatlerini, enerjiyi ve kalabalığı hissetmek isterseniz ise akşamüstü saatlerini tercih edebilirsiniz. Unutmayın, bu üç bölgeyi görmeden "Malatya'yı gezdim" diyemezsiniz! Sizin favoriniz hangisi? Doğanın kucağındaki Orduzu mu, şelale sesiyle Kernek mi, yoksa şehrin kalbi Hürriyet Parkı mı?”