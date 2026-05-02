Malatya’da altın piyasası haftanın son günlerinde hareketliliğini sürdürürken, yatırımcılar ve vatandaşlar fiyatlardaki değişimi yakından takip ediyor.

14 AYAR ALTINDA SATIŞ FİYATI YOK

Altın türleri arasında özellikle 14 ayar altında satış fiyatının bulunmaması dikkat çekerken, diğer altın çeşitlerinde alış ve satış rakamları güncellendi.

Malatya'da Altın Alacaklar Dikkat! 28 Nisan Kuyumcu Fiyatları Netleşti

Malatya Kuyumcular Odası verilerine göre güncel altın fiyatları şu şekilde:

Cumhuriyet 2.5 — Alış: 106.800 TL | Satış: 112.500 TL

Midenin yüzde 80'i alınıyor, kilolar tarih oluyor! Malatya'da tüp mide mucizesi
Midenin yüzde 80’i alınıyor, kilolar tarih oluyor! Malatya’da tüp mide mucizesi
Ata Lira/Reşat — Alış: 44.070 TL | Satış: 46.360 TL

Liralık Altın — Alış: 42.720 TL | Satış: 45.000 TL

Yarım Altın — Alış: 21.360 TL | Satış: 22.500 TL

Çeyrek Altın — Alış: 10.680 TL | Satış: 11.250 TL

22 Ayar Bilezik — Alış: 6.090 TL | Satış: 6.540 TL

14 Ayar — Alış: 3.740 TL | Satış: —

24 Ayar Altın — Alış: 6.630 TL | Satış: 6.870 TL

Altın piyasasındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken, uzmanlar yatırımcıların fiyat değişimlerini yakından takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.

Muhabir: MUTLU SARIGÜL