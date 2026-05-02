Malatya’da altın piyasası haftanın son günlerinde hareketliliğini sürdürürken, yatırımcılar ve vatandaşlar fiyatlardaki değişimi yakından takip ediyor.
14 AYAR ALTINDA SATIŞ FİYATI YOK
Altın türleri arasında özellikle 14 ayar altında satış fiyatının bulunmaması dikkat çekerken, diğer altın çeşitlerinde alış ve satış rakamları güncellendi.
Malatya Kuyumcular Odası verilerine göre güncel altın fiyatları şu şekilde:
Cumhuriyet 2.5 — Alış: 106.800 TL | Satış: 112.500 TL
Ata Lira/Reşat — Alış: 44.070 TL | Satış: 46.360 TL
Liralık Altın — Alış: 42.720 TL | Satış: 45.000 TL
Yarım Altın — Alış: 21.360 TL | Satış: 22.500 TL
Çeyrek Altın — Alış: 10.680 TL | Satış: 11.250 TL
22 Ayar Bilezik — Alış: 6.090 TL | Satış: 6.540 TL
14 Ayar — Alış: 3.740 TL | Satış: —
24 Ayar Altın — Alış: 6.630 TL | Satış: 6.870 TL
Altın piyasasındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken, uzmanlar yatırımcıların fiyat değişimlerini yakından takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.