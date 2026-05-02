Malatya genelinde 2 Mayıs 2026 tarihinde planlı bakım ve işletme çalışmaları kapsamında birçok ilçe ve mahallede elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintilerin sabah saatlerinde başlayarak gün boyu farklı saat aralıklarında süreceği bildirildi.

Yetkililerden alınan bilgilere göre kesintiler, işletme bakım ve müteahhit çalışmaları kapsamında ekipler tarafından gerçekleştirilecek.

YEŞİLYURT’TA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Yeşilyurt ilçesinde farklı saat aralıklarında kesintiler uygulanacak.

11:00 – 12:00 saatleri arasında Bostanbaşı, Karakavak, Tecde ve Yakınca mahallelerinde işletme çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

09:00 – 17:00 saatleri arasında Göktarla, Duranlar ve Kırkpınar mahallelerinde işletme bakım çalışması (müteahhit) yapılacak.

09:00 – 16:00 saatleri arasında Mahmutlu, Dilek ve Yaka mahallelerinde kesinti uygulanacak.

09:00 – 17:00 saatleri arasında Kiltepe, Melekbaba, Kaynarca, İnönü ve Özalper mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

BATTALGAZİ’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Battalgazi ilçesinde 09:00 – 16:00 saatleri arasında Kemerköprü ve Alişar mahallelerinde işletme bakım çalışması yapılacak.

Ayrıca 09:00 – 17:00 saatleri arasında İskender Mahallesi’nde kesinti uygulanacak.

Hatunsuyu Mahallesi’nde de 09:00 – 16:00 saatleri arasında bakım çalışması gerçekleştirilecek.

ARAPGİR’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Arapgir ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında Budak, Çobanlı ve Mehmetakif mahallelerinde işletme çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

AKÇADAĞ’DA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Akçadağ ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında Bahri Mahallesi’nde işletme bakım çalışması (müteahhit) yapılacak.

DOĞANŞEHİR’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Doğanşehir ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında Erkenek ve Reşadiye mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

KULUNCAK’TA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Kuluncak ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında Ciritbelen Mahallesi’nde işletme bakım çalışması (ekip) gerçekleştirilecek.

Çalışmaların planlanan saatlerden önce tamamlanması durumunda elektriklerin daha erken verilebileceği belirtilirken vatandaşların olası mağduriyetlere karşı tedbirli olmaları gerektiği ifade ediliyor.