Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yapılan bu köklü değişiklikler, Malatya'da yeni kurulan yaşam alanlarında yöneticilerin orantısız ve haksız aidat artışları yapmasının önüne geçmek için tasarlandı. Artık apartman ve site yöneticileri, genel kurulun ortak iradesini yok sayarak, kendi başlarına karar alıp işletme bütçesini belirleyemeyecek. Malatyalı vatandaşlar, oturdukları binanın temizlik, güvenlik ve bakım masraflarını bizzat inceleyecek ve ancak çoğunlukla onay verdikleri bütçeler üzerinden aidat ödeyecekler. Bu yeni sistem, komşuluk ilişkilerini zedeleyen parasal anlaşmazlıkları hukuki bir zeminde şeffaflaştırarak çözecek.

Geçici Bütçelere "Yeniden Değerleme" Sınırı Çekildi

Malatya'daki konut alanlarında henüz onaylanmış bir mali tablosu bulunmayan binalar için yönetime, en geç üç ay içerisinde geçici bir bütçe oluşturma sorumluluğu getirildi. Ancak bu noktada ev sahiplerini koruyan müthiş bir fren mekanizması devreye giriyor. Hazırlanacak bu geçici projedeki aidat artış oranı, devletin her yıl açıkladığı yeniden değerleme oranının bir puan bile üstünde olamayacak. Yöneticiler hazırladıkları belgeleri Malatyalı bina sakinlerine resmi olarak, imzalatmak şartıyla ya da iadeli taahhütlü postayla bildirmekle mükellef. Bina kurallarını içeren yönetim planlarında bir değişiklik ihtiyacı hasıl olursa, bu kez sitedeki tüm dairelerin üçte ikisinin ortak kararı aranacak, böylece dayatmacı yönetim anlayışı tarihe gömülecek.

Depremzedenin Hibesine Haciz Yasağı ve Ruhsatsız Yapılara Ağır Ceza

Yasalaşma sürecindeki bu teklifin Malatya için en hayati boyutu ise doğrudan 6 Şubat depremzedelerini ilgilendiren haciz maddesidir. Evleri yıkılan ve yuvalarını yeniden inşa etmek için devletten kredi veya hibe desteği alan afetzedelerin bu hesaplarına mutlak bir koruma sağlandı. Hiçbir alacaklı, kurum veya kişi, depremzedeye sağlanan bu barınma yardımına haciz yoluyla el koyamayacak. Şehrin yeniden inşası sürecinde güvenli yapılaşmayı sağlamak amacıyla kaçak yapılara da savaş açıldı. Malatya'da imar izni ve ruhsatı olmayan hiçbir temele beton atılamayacak. Bu kuralı delip kaçak inşaatlara hazır beton tedarik eden işletmeler anında 500.000 Türk Lirası ceza ödemek durumunda kalacak.