2 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete sayısında, yürütme, yargı ve ilan bölümlerinde dikkat çeken düzenlemeler kamuoyuyla paylaşıldı. Yönetmelik değişikliklerinden Cumhurbaşkanlığı genelgesine kadar birçok başlık öne çıktı.

YÖNETMELİKLERDE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİKLER

Yürütme ve İdare Bölümü kapsamında yayımlanan yönetmelik değişiklikleri şu şekilde sıralandı:

Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğinde önemli düzenlemelere gidildi.

Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik yayımlandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kanser Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği güncellendi.

CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAN “AİLE VE NÜFUS” GENELGESİ

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2026/4 sayılı genelge ile “Aile ve Nüfus On Yılı (2026-2035)” sürecine ilişkin yol haritası belirlendi. Söz konusu genelge, önümüzdeki 10 yıllık dönemde nüfus politikalarına yön verecek önemli adımları içeriyor.

DANIŞTAY’DAN EMSAL KARAR

Yargı Bölümü’nde ise Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun (E: 2025/24, K: 2026/4) sayılı kararı yayımlandı. Kararın, vergi davalarına ilişkin uygulamalarda emsal teşkil edebileceği değerlendiriliyor.

İLAN BÖLÜMÜ DE YAYIMLANDI

İlan bölümünde ise yargı ilanları, artırma-eksiltme ve ihale duyuruları ile çeşitli ilanlara yer verildi. Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan bu düzenlemeler, hem kamu kurumlarını hem de vatandaşları yakından ilgilendiren önemli değişiklikler içeriyor. Gelişmelerin uygulamaya nasıl yansıyacağı ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.