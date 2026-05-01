Türk pop müziğinin efsane ismi Kayahan'ın vefatının ardından başlayan miras tartışmaları tamamen sonlandı. Uzun süredir kamuoyunun yakından takip ettiği süreçte, taraflar arasındaki hukuki anlaşmazlıklar yerini resmi bir sözleşmeye bıraktı. Merhum sanatçının uzun yıllar avukatlığını üstlenen Özal Oğuz, kapalı kapılar ardında alınan kararları kamuoyuyla paylaştı.

MİRAS PAYLAŞIMI İÇİN RESMİ İMZA ATILDI

Avukat Özal Oğuz, taraflar arasında hukuki sürecin aslında geçmişte yapılan bir protokolle bağlandığını duyurdu. Kayahan'ın geride bıraktığı mal varlığı bu miras paylaşım sözleşmesi kapsamında yasal varislere dağıtıldı. Mirasın her adımının yasal çerçevede sorunsuz ilerlediği belirtildi.

İPEK AÇAR YASAL HAKKINDAN FERAGAT ETTİ

Davanın seyrini değiştiren en önemli hamle İpek Açar cephesinden geldi. Açar, evlilik birliği içinde edinilen mallar üzerindeki yüzde 50 oranındaki yasal hakkını kullanmamayı tercih etti. Alınan bu feragat kararı, Kayahan'ın kızlarının mirastan çok daha yüksek bir pay almasının önünü açtı.

MİLYONLUK TELİF GELİRLERİNDE ORANLAR BELLİ OLDU

Mal varlığının yanı sıra efsane şarkıların telif gelirlerindeki dağılım tablosu da netlik kazandı. Yapılan resmi paylaşıma göre, eserlerden elde edilen tüm gelirlerin 2/8'lik kısmı İpek Açar'a veriliyor. Kayahan'ın kızları Aslı Gönül ve Beste Açar ise telif pastasının 3/8'lik kısımlarını kendi adlarına alıyor. Dağılım mevcut sözleşme doğrultusunda kesintisiz işlemeye devam ediyor.

KRİZ İMZA İDDİALARIYLA BAŞLAMIŞTI

Miras çıkmazı ilk olarak 2015 yılında Beste Açar'ın başlattığı hukuki hamlelerle patlak vermişti. Açar, babasının imzasının taklit edilerek telif haklarının usulsüz devredildiğini öne sürmüştü. Kriminal raporlara kadar uzanan bu zorlu süreç, tarafların uzlaşması ve telif gelirlerinin sözleşmeye bağlanmasıyla birlikte resmi olarak tarihe karıştı.