İşgalci İsrail’in Global Sumud Filosuna yönelik uluslararası sulardaki saldırısına tepkiler devam ediyor. Malatya’da da dün akşamki tepki konvoyunun ardından bugünde Cuma namazı sonrası Kernek Karagözlüler Camii bahçesinde "Sumud için ayağa kalk" açıklaması ile yaşananlara tepkiler dile getirildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan basın açıklamasında daha sonra üniversite öğrencisi Muhammed Arda Çetin, topluluk adına konuşma yaptı. Dünya’nın bugün terör aparatı İsrail’in sayısız saldırganlıklarından, barbarlıklarından ve vahşetlerinden sadece birine daha şahit olduğunu ifade eden Çetin,

“Gece saatlerinde, son iki yılda 100 bine yakın kardeşimizi katleden soykırımcı rejimin uyguladığı insanlık dışı ablukaya karşı insani yardım götüren Global Sumûd Filosundan 21 gemiye İsrail tarafından uluslararası sularda saldırı düzenlenmiş ve 20'si Türkiye vatandaşı 175 Sumûd aktivisti hukuksuz bir şekilde kaçırılmıştır”

ifadelerine yer verdi.

Gazze'de yaşanan saldırı ve insanlık dramlarına da dikkat çeken Çetin,

“Çok sayıda gemi Gazze'ye doğru seferlerine devam ediyor. Zulüm tarihin hiçbir döneminde sürekli olmamıştır. Zalimler sonunda kaybetmiştir."

dedi.

Nehirden denize tüm Filistin’in özgür olana dek susmayacaklarını da dile getiren Çetin, kutsal topraklardan İsrail’in katliamcı çetesinin çekilene dek durmayacaklarını söyledi. Basın açıklamasının ardından İmam Hatip Ramazan Bayram’ın duası ile program sona erdi.