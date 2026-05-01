Şifalı bitkilere olan ilgi her geçen gün artarken, aktarlarda en çok talep gören ürünlerden biri de civanperçemi otu oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan aktar Abdullah Yakar, bitkinin özellikle kadın hastalıkları üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Civanperçeminin doğal bir destekleyici olduğunu belirten Yakar, bitkinin iltihap giderici özelliğiyle öne çıktığını ifade etti. Yakar, civanperçeminin vücut direncini desteklediğini ve bazı değerlerin dengelenmesine katkı sunduğunu söyledi.

Aktar Abdullah Yakar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Özellikle kadın hastalıkları konusunda mükemmel bir bitki. Kadınlarda özellikle vücuttaki iltihapların giderilmesinde, CRP değerinin düşürülmesinde, iltihaba bağlı bütün hastalıklarda etkin faydası görülebilen bir bitki türü.”