Sezon boyunca ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Yeşilyurtspor, taraftarı önünde avantaj elde ederek bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Teknik heyet ve futbolcular, karşılaşmaya yoğun tempoda hazırlanırken, şehirde de maç için büyük bir heyecan oluştu.

Erciyes 38 FK ise zorlu deplasmanda sürpriz yaparak turu geçmenin hesaplarını yapıyor. İki takımın da sahaya yüksek motivasyonla çıkması bekleniyor.

Karşılaşma: Yeşilyurtspor – Erciyes 38 FK

Tarih: 4 Mayıs Pazartesi

Stadyum: Malatya Stadyumu

Organizasyon: Play-Off 2. Tur

Yeşilyurtspor’un bu kritik mücadelede nasıl bir performans sergileyeceği, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.