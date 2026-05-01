6 Şubat depremlerinin vurduğu iki kardeş şehir, yaralarını sarmak ve ekonomiyi yeniden canlandırmak için tarihi bir adım attı. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) arasında imzalanan "Kardeş Oda" protokolü, bölgede yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Adıyaman’ın 1954 yılına kadar Malatya’nın bir ilçesi olduğu tarihi gerçeğinden yola çıkan heyetler, ATSO binasında bir araya gelerek ticari bağları resmiyete döktü.

"MANEVİ BAĞIMIZ HİÇ KOPMADI"

Törende duygusal bir konuşma yapan ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, coğrafi sınırların gönül birliğine engel olmadığını vurgulayarak,

"Coğrafi olarak ayrılmış olabiliriz ama manevi olarak hiç ayrılmadık. 6 Şubat depremlerinde bile acımız ortaktı. Bu protokol, var olan duygularımızı resmiyete dökme adımıdır"

dedi.

Malatya TSO Meclis Başkanı Hakan Er ise ortak kültür ve yaşam tarzının altını çizerek, yeni yatırım fikirlerini "kol kola" hayata geçirme mesajı verdi.

Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, ticaretin aldığı yaraları iyileştirme konusunda kararlı olduklarını belirtti. Sadıkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat'ta sadece binalarımız değil, ticaretimiz de yara aldı. Mehmet Başkanımızla birlikte deprem bölgesinin sesi olduk. Bu iş birliğiyle bilgi ve tecrübe paylaşımını artırarak üyelerimizin rekabet gücünü yükselteceğiz."

ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu ise protokolün sadece bir kağıttan ibaret olmadığını, üyelerin büyümesine ve bölgesel kalkınmaya doğrudan katkı sağlayacak somut bir irade olduğunu ifade etti.

PROTOKOL NELERİ KAPSIYOR? İŞTE 4 KRİTİK MADDE

İmzalanan bu stratejik iş birliği çerçevesinde şu adımların atılması planlanıyor:

Üye Dayanışması: İki şehirdeki işletmeler arasında ticari köprüler kurulacak.

Ortak Eğitim: Girişimciler ve üyeler için danışmanlık faaliyetleri ortak yürütülecek.

Yatırım Fırsatları: Karşılıklı yatırım olanakları değerlendirilerek bölgeye sermaye çekilecek.

Güçlü Ekosistem: Girişimcilik ekosistemi güçlendirilerek deprem sonrası toparlanma hızlandırılacak.

Anlamlı Hediyeler: Saat Kulesi’nden Arslantepe Mührü’ne

KARŞILIKLI HEDİYELER TAKDİM EDİLDİ

Törenin sonunda karşılıklı takdim edilen hediyeler güne damga vurdu. ATSO yönetimi, depremin simgesi haline gelen Adıyaman Saat Kulesi maketini hediye ederken; Malatya heyeti ise meşhur Malatya kayısısı, Arslantepe mührü tablosu ve odanın tarihini anlatan özel bir eseri takdim etti.