Malatya’da gündemi değerlendiren Bakış Açısı programında, Şehir Mezarlığı’nda bir mezarın yanına yapılan çardak tartışma konusu oldu. Uygulama, hem vatandaşların hem de program konuklarının tepkisini çekti.

Moderatörlüğünü Malatya Sonmanşet gazetesi Yazı İşleri Müdür Sinem Hatun Davut’un yaptığı, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın ve BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Üyesi Umut Bozkurtoğlu’nun konuk olduğu programda bu hafta Malatya gündemine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Programda değerlendirmelerde bulunan Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın, uygulamaya sert tepki göstererek bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Aydın, mezarlıkların eşitlik ve saygı alanı olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Mezarlıkta bile zengin-fakir ayrımı yapılıyor. Bu yapılan ne kanuni ne de doğru bir uygulama. Mezarlıklara keyfi müdahale edilemez. Bir an önce kaldırılması gerekiyor. Bunu gören herkes benzer şeyler yaptırmaya kalkarsa ne olacak? Yeni bir uygulama mı başlatılıyor? Bu durum hem mezarlık düzenine hem de ölüye saygıya aykırıdır."

BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Üyesi Umut Bozkurtoğlu da uygulamayı eleştirerek, mezarlık alanlarında bu tür ayrıcalıklı yapıların yerinin olmadığını söyledi.

Bozkurtoğlu değerlendirmesinde,

“Bu tür ayrılıklar maalesef Malatya’da gündeme geliyor. Buna nasıl izin verildiği tartışma konusu. Mezarlıklar Daire Başkanlığı’nın bu tür uygulamalara onay vermemesi gerekir. Ne kanunda ne de örf ve adetlerimizde mezarlık içinde böyle bir uygulamanın yeri yok”

dedi.

Tartışma yaratan çardak uygulamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı ve yetkililerin nasıl bir adım atacağı ise merak konusu oldu.