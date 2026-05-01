6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’nın tarihi ve kültürel merkezlerinde yürütülen dönüşüm çalışmalarında kritik eşik aşıldı. Ak Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, titizlikle hazırlanan ve yerel dokuyu koruyan rezerv alan projelerinin onaylandığını, bölgede inşaat sürecinin fitilini ateşleyecek yasal işlemlerin başladığını açıkladı. Proje kapsamında toplam 593 bağımsız birim hayat bulacak.

MALATYA’NIN TARİHİ DOKUSU ESTETİK MİMARİYLE DÖNÜYOR

Depremin izlerini silerken şehrin ruhunu korumayı hedeflediklerini belirten Babacan, sürecin sadece bina inşasından ibaret olmadığını vurguladı. Uzun süredir üzerinde çalışılan; Çırmıktı, Gündüzbey, Barguzu, Banazı ve Kileyik projelerinde estetik kriterlerin ön planda tutulduğunu ifade eden Babacan, "Şehrimizin hafızasında yer eden bu kâdim merkezlerde, sadece bina değil, yaşayan bir tarih ve kültür mirası inşa edilecek" dedi.

TEBLİGAT VE ASKI SÜRECİ BAŞLADI SIRADA TEMEL ATMA VAR

İtirazların değerlendirilmesi ve projelerin nihai halini almasıyla birlikte yasal takvim de işlemeye başladı. Milletvekili Babacan, "An itibarıyla tebligatlar ve askı süreci başladı" bilgisini paylaşarak, askı süresinin tamamlanmasının hemen ardından bölgede ilk temellerin atılacağını müjdeledi. Vatandaşlar, süreçle ilgili detayları ve tebligat durumlarını ilgili muhtarlıklar ve e-Devlet üzerinden takip edebilecek.

MAHALLE MAHALLE YENİ KONUT VE TİCARİ ALAN SAYILARI

Onaylanan projeye göre, Yeşilyurt’un 5 mahallesindeki yapılaşma dağılımı şu şekilde netleşti:

Banazı: 135 Konut ve 67 Ticaret Alanı (En geniş kapsamlı dönüşüm)

Gündüzbey: 100 Konut ve 40 Ticaret Alanı

Barguzu: 100 Konut ve 12 Ticaret Alanı

Çırmıktı: 70 Konut ve 38 Ticaret Alanı (Geleneksel doku odaklı)

Kileyik: 14 Konut ve 17 Ticaret Alanı (Butik proje)

"SADECE BİNA DEĞİL, YAŞAYAN BİR TARİH İNŞA EDİLECEK"

Projelerin nihai görsellerine de değinen Babacan, yeni yapıların modern betonarme görüntüsünden uzak, Malatya’nın geleneksel mimari estetiğine sadık kalınarak tasarlandığını belirtti. Projenin tüm hak sahibi hemşehrilere hayırlı olmasını dileyen Babacan, Yeşilyurt’un bu müstesna bölgelerinin kısa sürede eski canlılığına kavuşacağını vurguladı.