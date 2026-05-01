Malatya tarımında imkânsız başarıldı. Dalda tek bir kayısının bile olmadığı "kara kışın" ardından ihracat rakamları ezber bozdu. Zirai donun vurduğu bahçeler sessizliğe gömülürken, kentin ekonomik kalbi lisanslı depolar ve devletin 7,5 milyar liralık dev desteğiyle atmaya devam etti. "Kayısı bitti" denilen dönemde gelen 255 milyon dolarlık gelir, Malatya ekonomisinin direncini dünyaya kanıtladı.

ZİRAİ DON DARBESİNE LİSANSLI DEPO KALKANI

12 Nisan 2025’te 34 ili vuran zirai don, Malatya kayısı bahçelerinde ağır hasara yol açmıştı. Ancak Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, bu zorlu sürecin devlet desteği ve stratejik depolama sayesinde en az hasarla atlatıldığını müjdeledi. Mahsulün dalda donduğu bir dönemde, Malatya ekonomisi stoklar ve lisanslı depolar sayesinde nefes aldı.

ÜRETİCİYE 7,5 MİLYAR TL’LİK DEV DESTEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan destekleme ödemeleri, üreticinin bir yıllık bakım masrafını karşıladı. Özcan, rakamlarla süreci şöyle özetledi:

ÇKS Kayıtlı Üreticiye: 4,5 Milyar TL

4,5 Milyar TL TARSİM Sigortalı Çiftçiye: 3 Milyar TL

3 Milyar TL Dönüm Başı Destek: 5 bin TL

YOKLUK YILINDA 255 MİLYON DOLAR GELİR

"Mahsulün sıfıra yakın olduğu bir dönemde bu rakamlar bir zaferdir" diyen Özcan, Nisan ayından bu yana 35 bin ton kuru kayısı ihraç edildiğini açıkladı. Elde edilen 255 milyon dolarlık gelir, lisanslı depoculuğun ve stok yönetiminin tarım ticaretindeki stratejik önemini bir kez daha kanıtladı.

2026 HEDEFİ 750 MİLYON DOLAR

2026 yılını "yaraları sarma ve toparlanma yılı" ilan eden Malatya Ticaret Borsası, gözünü zirveye dikti. İklim değişikliğinin getirdiği risklere karşı paydaşları uyaran Özcan, yeni sezon için 750 milyon dolarlık rekor bir ihracat hedefi koyduklarını vurguladı.