Girişimcilik ruhunu güçlendirmeyi amaçlayan proje kapsamında gençler; iş fikirlerini olgunlaştırabilecek, alanında uzman isimlerden mentorluk alabilecek ve projelerini uygulamaya koyma fırsatı yakalayacak. Bireysel ya da takım halinde başvuru yapılabilen “Fikir Kumbarası”, gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefliyor.

BAŞVURULAR 1 MAYIS’TA BAŞLIYOR

Projeye başvurular 1 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak ve 20 Mayıs 2026’ya kadar devam edecek. Başvurular, Yeşilyurt Kent Konseyi’nin e-posta adresi ve iletişim numarası üzerinden yapılabilecek. Başvuru yapmak isteyen gençler, detaylı bilgiye [email protected] adresinden ya da 0530 260 56 77 numaralı telefondan ulaşabilecek.

GİRİŞİMCİLERE NAKİT DESTEK VE MENTORLUK

Proje kapsamında girişimci kategorisinde başarılı bulunan fikirler önemli desteklerle buluşturulacak. Bu doğrultuda gençlere 25 bin TL’ye kadar nakit destek, mentorluk ve çalışma alanı imkânı sunulurken, ayrıca 15 bin TL mentorluk ve eğitim desteği ile 15 bin TL eğitim desteği sağlanacak. Bu destekler sayesinde genç girişimciler, fikirlerini profesyonel bir zeminde geliştirme şansı elde edecek.

SOSYAL PROJELERE HİBE DESTEĞİ

Toplumsal fayda odaklı projeler de unutulmadı. Sosyal proje kategorisinde seçilen projelere 20 bin TL’ye kadar uygulama hibesi ve kurumlarla birlikte hayata geçirme desteği verilecek. Bunun yanı sıra 15 bin TL proje geliştirme ve pilot uygulama desteği ile 10 bin TL eğitim ve danışmanlık desteği sağlanacak.

GENÇLERİN FİKİRLERİ GELECEĞE YÖN VERECEK

“Fikir Kumbarası” projesiyle gençlerin üretkenliğinin artırılması, yenilikçi düşüncenin desteklenmesi ve Yeşilyurt’un sosyal ile ekonomik gelişimine katkı sunulması hedefleniyor. Projenin, gençlerin potansiyelini ortaya çıkararak bölgesel kalkınmaya da önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Hayalleri olan tüm gençler, “Fikir Kumbarası” ile fikirlerini paylaşmaya ve geleceği birlikte inşa etmeye davet ediliyor.