Seza Çimento Elazığspor, Nesine 2. Lig Play-Off 1. Tur rövanş maçında kendi sahasında Adana 01 FK ile karşı karşıya geliyor. İlk karşılaşmada deplasmandan 4-2 gibi net bir skorla dönerek büyük avantaj yakalayan bordo-beyazlı temsilcimizde, tüm şehir bu maça kilitlendi. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçın biletleri ise bugün itibarıyla görücüye çıktı.

BİLET SATIŞLARINDA SAAT 15.00 DETAYI NEDİR?

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, heyecanla beklenen biletlerin satış süreci iki aşamalı olarak planlandı:

Online Biletler: İnternet üzerinden satışlar an itibarıyla başlamış durumda.

Kağıt Biletler: Fiziki olarak bilet almak isteyen taraftarlar için gişeler bugün saat 15.00’te açılıyor.

BİLET FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Elazığspor yönetimi, bu kritik mücadele için bilet fiyatlarını kategorilere göre belirledi. Özellikle VIP tribünündeki fiyat dikkat çekerken, her bütçeye uygun seçenekler sunuldu. İşte resmi bilet fiyat listesi:

VIP B/C Tribünü: 2.500 TL

Kapalı Tribün: 500 TL

Maraton Tribünü: 300 TL

Kale Arkası: 150 TL

Misafir Tribünü: 150 TL

ŞAMPİYONLUK HAVASI ESİYOR

Avantaj Bordo-Beyazlılardaİlk maçta sergilediği performansla tur için büyük bir kapı aralayan Elazığspor, taraftarının da desteğiyle Adana 01 FK engelini geçip bir üst tura adını yazdırmayı hedefliyor. Şehirde şimdiden şampiyonluk havası eserken, biletlerin maç saatine kadar tamamen tükenmesi bekleniyor.