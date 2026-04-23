Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Elazığ'ın Maden ilçesinde bir vatandaşın evinin tebligat yapılmadan yıkılmak istendiği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı. Yapılan incelemeler sonucunda, haberlere konu olan şahsın söz konusu yapıda hukuki bir dayanağı olmaksızın ikamet ettiği ve herhangi bir hak sahipliğinin bulunmadığı ortaya çıktı.

REZERV ALAN İNCELEMESİNDE GERÇEKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından Maden ilçesinde ilan edilen "Rezerv Yapı Alanı" projesi kapsamında bölgede 255 konutun inşa edilmesi planlanıyor. Vatandaşların güvenli konutlara kavuşması amacıyla yürütülen bu çalışmalar sırasında, bazı haber ajansları tarafından servis edilen "tebligatsız yıkım" iddiaları üzerine DMM detaylı bir açıklama yayımladı.

DMM tarafından yapılan paylaşımda, iddialara konu olan yapının tapu kayıtlarında başka vatandaşlar üzerine tescilli olduğu belirtildi. Haberde adı geçen şahsın ise bu yapıda "işgalci" statüsünde bulunduğu ve mülkiyet üzerinde hiçbir yasal hakkının olmadığı tespit edildi.

MAĞDURİYET OLUŞMAMASI İÇİN BARINMA İMKÂNI SAĞLANDI

Resmi makamlar, söz konusu şahsın hukuki bir hak sahibi olmamasına rağmen mağduriyet yaşamaması adına gerekli adımların atıldığını bildirdi. Maden Kaymakamlığı ve Maden Belediye Başkanlığı koordinesinde, bu kişiye kalabileceği bir barınma imkânı tahsis edildiği açıklandı.

"DEZENFORMASYONA İTİBAR ETMEYİN" ÇAĞRISI

DMM açıklamasında, gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmayan ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu tür içeriklere karşı vatandaşları uyardı. Asılsız iddialar üzerinden yürütülen dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemesi istenirken, sadece resmi kurumlarca yapılan açıklamaların dikkate alınmasının kritik önem taşıdığı vurgulandı.