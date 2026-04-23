Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan dorukta! Beşiktaş, çeyrek final turunda sahasında Alanyaspor’u konuk ediyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu kritik müsabakada kazanan taraf adını yarı finale yazdıracak. Futbolseverler ise ekran başına kilitlenmiş durumda: Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve dev maça dair tüm detaylar...

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi 23 Nisan Perşembe (Bu Akşam) oynanacak. Tüpraş Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı zorlu karşılaşma saat 20.45’te başlayacak.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA? (ŞİFRESİZ Mİ?)

Kupa heyecanını yakından takip etmek isteyen taraftarlar için müjdeli haber geldi. Beşiktaş - Alanyaspor maçı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

YARI FİNAL YOLU ŞEKİLLENİYOR

Bu akşam oynanacak maçların ardından son iki yarı finalist belli olacak.

Beşiktaş - Alanyaspor galibi yarı finalde Konyaspor ile eşleşecek.

galibi yarı finalde ile eşleşecek. Günün diğer eşleşmesi olan Samsunspor – Trabzonspor galibi ise Gençlerbirliği’nin rakibi olacak.

SAHADAKİ MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş:

Vasquez, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Olaitan, Orkun, Cerny, El Bilal, Oh.

Alanyaspor:

Victor, Lima, Aliti, Ümit, Makouta, Janvier, Ruan, Hadergjonaj, Ui-jo, Hagi, Güven Yalçın.

KUPANIN FAVORİSİ KİM?

Beşiktaş 12. Kupa Peşinde: Müzesinde 11 Türkiye Kupası bulunan siyah-beyazlılar, bu sezon 12. kez mutlu sona ulaşarak taraftarını sevindirmek istiyor.

2019-2020 sezonunda final oynayan ancak kupayı Trabzonspor'a kaptıran Akdeniz ekibi, bu kez ilk kupasını müzesine götürmeyi hedefliyor.

