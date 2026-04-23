Türkiye, bugün bir kez daha büyük bir coşkuya ev sahipliği yapıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bir asrı aşkın süredir aynı kararlılıkla korunuyor ve her yıl çocuklara emanet ediliyor. Peki, bu anlamlı gün nasıl milli bayram ilan edildi? İşte 106 yıllık mirasın kronolojik hikayesi:

YENİ DEVLETİN İLK BAYRAMI 1921’DEN GÜNÜMÜZE

Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açılışından tam bir yıl sonra, 23 Nisan 1921 tarihinde kabul edilen kanunla, yeni devletin ilk resmi bayramı ilan edildi. Toplam iki maddeden oluşan bu tarihi kanunla, Meclis'in açıldığı gün artık bir "Milli Bayram"dı.

Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak tüm dünyaya duyuruldu. 1929 Dönümü: Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günü çocuklara armağan ederek dünyada eşi benzeri olmayan bir geleneğin temelini attı.

ULUSAL EGEMENLİKTEN ÇOCUK BAYRAMINA

Bayramın adı yıllar içinde değişerek bugünkü halini aldı. 1935 yılında çıkarılan kanunla "Ulusal Egemenlik Bayramı" olarak tanımlanan 23 Nisan, 1983 yılında yapılan değişiklikle resmi olarak "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adını aldı.

Sembolik Koltuk Devri Nasıl Başladı? Atatürk, görev süresi boyunca çocukları makamında kabul ederek onlarla yakından ilgilendi. Bu samimi yaklaşım, zamanla tüm bakanlıklar ve bürokratlar arasında bir gelenek haline gelerek bugünkü "sembolik koltuk devri" uygulamasını doğurdu.

DÜNYADA İLK VE TEK 1979 MİLADI

Türkiye, çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı dünya çocuklarıyla paylaşan ilk ve tek ülke olma özelliğini taşıyor. 1979 yılında 6 ülkenin katılımıyla uluslararası bir boyut kazanan kutlamalar, bugün dünyanın dört bir yanından çocukları Türkiye’de buluşturuyor.

TBMM ARŞİVİNDEKİ GİZLİ BELGELER

TBMM arşivleri, 106 yıl önceki o heyecan dolu hazırlıkları bugün hala koruyor. Mustafa Kemal Paşa’nın Meclis’in açılışını duyurduğu beyannameler ve Anadolu Ajansı’nın o gün geçtiği ilk telgraflar, bağımsızlığın hangi şartlarda kazanıldığını gözler önüne seriyor.

23 Nisan Hakkında Kısa Kısa:

1921: İlk kez Milli Bayram olarak kutlandı.

1929: Atatürk tarafından çocuklara armağan edildi.

1979: Kutlamalar uluslararası boyuta taşındı.

1983: Bayramın adı resmi olarak bugünkü halini aldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!