23 Nisan coşkusu bu yıl da Malatya genelinde meydanlardan parklara, mesire alanlarından alışveriş merkezlerine kadar birçok noktada hissediliyor. Özellikle çocuklu aileler için şehirde gün boyu değerlendirilebilecek birçok alternatif bulunuyor. İşte sabah saatlerinden akşama kadar uzanan net rota.

SABAH (09.00 – 12.00) | RESMİ TÖREN VE GÖSTERİLER

Güne başlamak için en doğru adres şehir merkezi.

Malatya Merkez Spor salonunda düzenlenen resmi törenlerde öğrencilerin hazırladığı gösteriler, halk oyunları ve bayram yürüyüşleri gerçekleştiriliyor.

Sabah saatleri ulaşım açısından daha rahat.

ÖĞLE ÖNCESİ (11.30 – 14.00) | PARK VE AÇIK HAVA KEYFİ

Bugün havanın güneşli olması tatili fırsat bilen aileler için tam da uygun bir gün. Resmi program sonrası çocuklarla rahat vakit geçirmek isteyenler için en uygun noktalardan biri:

Sümer park

Hürriyet park

Orduzu Pınarbaşı mesire alanı

Beydağı tabiat parkı

100. yıl parkı

Yeşilyurt Belediyesi Millet Bahçesi

ÖĞLEDEN SONRA (14.00 – 18.00) | ETKİNLİK VE EĞLENCE

Günün en hareketli saatlerinde adres değişmiyor:

MalatyaPark AVM

Çocuk tiyatroları

Maskot gösterileri

Yüz boyama etkinlikleri

Mini sahne performansları

Aileler için hem eğlence hem de dinlenme imkanı sunuyor

Aynı zamanda AVM çevresi ve şehir merkezinde kurulan küçük etkinlik alanlarında da gün boyu hareketlilik devam ediyor.

AKŞAM (18.00 – 21.00) | DİNLENME VE AİLE ZAMANI

Günün yorgunluğunu atmak için en uygun seçenekler:

Sümer Parkı çevresi

Şehir merkezi yürüyüş alanları

Aile yürüyüşleri

Kafelerde vakit geçirme

Çocuklar için oyun alanları

Akşam saatlerinde daha sakin ve keyifli bir atmosfer oluşuyor.

EDİTÖR NOTU

Şehir merkezinde öğleden sonra yoğunluk artıyor. Araçla gelecekler için erken saatler de çıkılması öneriliyor. Çocuklu ailelerin açık alanları sabah saatlerinde tercih etmesi daha rahat oluyor.