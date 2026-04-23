23 Nisan coşkusu bu yıl da Malatya genelinde meydanlardan parklara, mesire alanlarından alışveriş merkezlerine kadar birçok noktada hissediliyor. Özellikle çocuklu aileler için şehirde gün boyu değerlendirilebilecek birçok alternatif bulunuyor. İşte sabah saatlerinden akşama kadar uzanan net rota.
SABAH (09.00 – 12.00) | RESMİ TÖREN VE GÖSTERİLER
Güne başlamak için en doğru adres şehir merkezi.
Malatya Merkez Spor salonunda düzenlenen resmi törenlerde öğrencilerin hazırladığı gösteriler, halk oyunları ve bayram yürüyüşleri gerçekleştiriliyor.
Sabah saatleri ulaşım açısından daha rahat.
ÖĞLE ÖNCESİ (11.30 – 14.00) | PARK VE AÇIK HAVA KEYFİ
Bugün havanın güneşli olması tatili fırsat bilen aileler için tam da uygun bir gün. Resmi program sonrası çocuklarla rahat vakit geçirmek isteyenler için en uygun noktalardan biri:
Sümer park
Hürriyet park
Orduzu Pınarbaşı mesire alanı
Beydağı tabiat parkı
100. yıl parkı
Yeşilyurt Belediyesi Millet Bahçesi
ÖĞLEDEN SONRA (14.00 – 18.00) | ETKİNLİK VE EĞLENCE
Günün en hareketli saatlerinde adres değişmiyor:
MalatyaPark AVM
Çocuk tiyatroları
Maskot gösterileri
Yüz boyama etkinlikleri
Mini sahne performansları
Aileler için hem eğlence hem de dinlenme imkanı sunuyor
Aynı zamanda AVM çevresi ve şehir merkezinde kurulan küçük etkinlik alanlarında da gün boyu hareketlilik devam ediyor.
AKŞAM (18.00 – 21.00) | DİNLENME VE AİLE ZAMANI
Günün yorgunluğunu atmak için en uygun seçenekler:
Sümer Parkı çevresi
Şehir merkezi yürüyüş alanları
Aile yürüyüşleri
Kafelerde vakit geçirme
Çocuklar için oyun alanları
Akşam saatlerinde daha sakin ve keyifli bir atmosfer oluşuyor.
EDİTÖR NOTU
Şehir merkezinde öğleden sonra yoğunluk artıyor. Araçla gelecekler için erken saatler de çıkılması öneriliyor. Çocuklu ailelerin açık alanları sabah saatlerinde tercih etmesi daha rahat oluyor.