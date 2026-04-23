Müslümanlar için beş vakit namaz; imsak, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerine göre eda edilir. Bu vakitler güneşin hareketlerine göre belirlenir ve bölgesel olarak değişiklik gösterebilir. İşte Malatya’da 18 Nisan 2026 Cumartesi gününe ait ezan vakitleri:

İmsak: 04:04

Güneş: 05:33

Öğle: 12:30

İkindi: 16:15

Akşam: 19:17

Yatsı: 20:40

KAYIP OLUP DA HAYATTA OLUP OLMADIĞI BİLİNMEYEN KİŞİNİN EŞİ BAŞKASIYLA EVLENEBİLİR Mİ?

Fıkıh literatüründe kaybolup da kendisinden haber alınamayan, hayatta olup olmadığı bilinmeyen kişiye “mefkûd” denilmektedir.

İslam hukukçuları, mefkûd kişinin eşiyle ilgili farklı görüşler ortaya koymuştur. Hanefîler, kişinin ölümüne hükmedilebilmesi için akranlarının vefatına kadar veya normal yaşam süresi kadar beklenmesi gerektiğini belirtmiş; bu süreden önce evliliğin sona erdirilmesini yeterli görmemiştir.

Hanbelî ve Şâfiî mezheplerinde ise farklı ölçütler yer almış, kişinin artık hayatta olmadığına dair güçlü kanaat oluşması durumunda ölüm hükmü verilebileceği ifade edilmiştir.

Mâlikî mezhebine göre ise eşin başvurusu üzerine hâkim araştırma yapar, haber alınmasından ümit kesilirse dört yıl beklenir. Sürenin sonunda hâkim evliliği sona erdirir ve kadın iddet süresini tamamladıktan sonra başka biriyle evlenebilir.

Bu görüş, Osmanlı Hukûk-ı Âile Kararnâmesi’nde de benimsenmiş ve toplum yararı (maslahat) açısından daha uygun kabul edilmiştir.